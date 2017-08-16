СМИ: Трампу не разрешили построить казино в Сиднее из-за "связей с мафией"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в 1987 году не смог построить казино в Сиднее из-за рекомендаций австралийской полиции, предупредившей власти о его "связях с мафией", пишет газета Australian со ссылкой на конфиденциальные документы.

По данным издания, тогда Трамп уже владел двумя казино в Атлантик-Сити в США и планировал открыть третий. По вопросу строительства и управления казино к нему обратилась компания Kern Corporation, в то время — успешный организатор проектов строительства торговых центров.

Как пишет газета, в секретном докладе полиции Нового Южного Уэльса содержалось предостережение, что совместное предприятие Трампа и Kern Corporation может быть "опасным". В документах также говорится, что власти штата в 1987 году проводили оценку четырех тендерных заявок на проект, на встрече также обсуждался финансовый отчет, согласно которому консорциум Трампа завысил прогнозируемые доходы от казино.

"Атлантик-Сити был бы сомнительной моделью для Сиднея, и, по нашему мнению, консорциум Kern/Трамп следует исключить из-за связей Трампа с мафией", — говорилось в материале полиции, подготовленном для правительства штата Нового Южного Уэльса.

Согласно документам, предложения на строительство казино поступали от еще трех компаний – из Австралии, Малайзии и Гонконга, но в итоге власти решили отказаться от проекта.