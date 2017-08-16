В ЛНР заявили о шести обстрелах территории республики силовиками за сутки

ЛУГАНСК, 16 авг — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сокольники, Калиново, Калиновка, Нижнее Лозовое.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
"Обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Оккупационные группировки не только активно применяли минометы различных калибров, но и ударили по нашим позициям из переносной реактивной пусковой установки "Град", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.
Как заявляют силовики, на приморском направлении обстреливались позиции в районе Красногоровки, вблизи Павлополя. На луганском направлении, согласно заявлению, огонь велся по укреплениям на подступах к Крымскому, Троицкому, Новоалександровке и Новозвановке. На донецком направлении, утверждают силовики, обстреливалась промзона Авдеевки.