В ЛНР заявили о шести обстрелах территории республики силовиками за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (111)

ЛУГАНСК, 16 авг — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82 миллиметра, гранатометы (СПГ, АГС, ГП-25) и стрелковой оружие ", — заявляют в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сокольники, Калиново, Калиновка, Нижнее Лозовое.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские военные, в свою очередь, обвинили ополченцев в 33 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, трое военных пострадали.

"Обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Оккупационные группировки не только активно применяли минометы различных калибров, но и ударили по нашим позициям из переносной реактивной пусковой установки "Град", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий двое украинских военных ранены, еще один получил ранения в результате подрыва на мине", — сообщает пресс-центр.

Как заявляют силовики, на приморском направлении обстреливались позиции в районе Красногоровки, вблизи Павлополя. На луганском направлении, согласно заявлению, огонь велся по укреплениям на подступах к Крымскому, Троицкому, Новоалександровке и Новозвановке. На донецком направлении, утверждают силовики, обстреливалась промзона Авдеевки.