В Японии проведут учения на случай пуска ракеты КНДР к Гуаму

ТОКИО, 16 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Япония в пятницу проведет учения в девяти префектурах, чтобы проверить работу системы экстренного оповещения при чрезвычайных ситуациях на случай пуска северокорейской ракеты в район Гуама, среди них ставшая жертвой ядерной атаки 1945 года Хиросима, сообщила телекомпания NHK.

Учения призваны проверить работу системы в условиях, когда КНДР официально заявила, что при пуске баллистических ракет "Хвасон-12" в район Гуама они пролетят над префектурами Симанэ, Хиросимой и Коти.

Учения пройдут в этих трех префектурах, а также в Тоттори, Окаяма, Ямагути, Токусима, Кагава и Эхимэ — на всей их территории и во всех населенных пунктах. Таким образом они коснутся всего острова Сикоку и прилегающих к нему с севера пяти префектур главного японского острова Хонсю.

Кроме того, в четверг пройдет совещание представителей всех японских префектур для корректировки действий при чрезвычайной ситуации.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".