Напряженность вокруг КНДР подает сигналы ослабления, считают в МИД Китая

ПЕКИН, 16 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Напряженность вокруг КНДР подает сигналы ослабления, но кризис еще не преодолен, стороны должны завершить его совместными усилиями, заявил глава китайского МИД Ван И в разговоре с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем. Его словам приводятся на сайте китайского МИД.

"Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в телефонном разговоре обменялись взглядами по ситуации на Корейском полуострове", — сообщает китайское ведомство.

"Благодаря усилиям всех сторон напряженность на Корейском полуострове проявляет некоторые сигналы ослабления, но "августовский кризис" ещё не преодолен, стороны должны предпринять совместные усилия для его завершения", — сказал Ван И.

Он добавил, что Пекин настаивает на мирном разрешении ядерной проблемы Корейского полуострова, все стороны должны дать происходящему верные оценки и сделать мудрый выбор, основанный на их отношении к истории и к людям.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.