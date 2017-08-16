Напряженность вокруг КНДР подает сигналы ослабления, считают в МИД Китая

ПЕКИН, 16 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Напряженность вокруг КНДР подает сигналы ослабления, но кризис еще не преодолен, стороны должны завершить его совместными усилиями, заявил глава китайского МИД Ван И в разговоре с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем. Его словам приводятся на сайте китайского МИД.
"Благодаря усилиям всех сторон напряженность на Корейском полуострове проявляет некоторые сигналы ослабления, но "августовский кризис" ещё не преодолен, стороны должны предпринять совместные усилия для его завершения", — сказал Ван И.
Он добавил, что Пекин настаивает на мирном разрешении ядерной проблемы Корейского полуострова, все стороны должны дать происходящему верные оценки и сделать мудрый выбор, основанный на их отношении к истории и к людям.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.