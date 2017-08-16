Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле

Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Социальная сеть Facebook удалила несколько страниц расистских групп после столкновений между ультраправыми и их противниками в Шарлоттсвилле, пишет газета Hill.

"Наши мысли с теми людьми, которых затронули эти трагические события в Шарлоттсвилле", — приводит газета заявление представителя Facebook. В компании газете также подтвердили данные об удалении восьми страниц с момента субботних столкновений.

"Facebook не позволяет ксенофобские высказывания или восхваление терактов или преступлений на почве ненависти, мы активно удаляем любые посты, которые прославляют ужасающие действия, совершенные в Шарлоттсвилле", — отметил представитель.

Как отмечает издание, среди удаленных страниц называются следующие группы — White Nationalists United, Right Wing Death Squad, Vanguard America.

В результате столкновений между ультраправыми и их противниками в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Трагедия произошла, когда сторонник ультраправых протаранил на автомобиле толпу антифашистов.