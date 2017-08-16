США модернизируют ближневосточный командный центр

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. США модернизируют компьютерные системы в командном центре воздушных операций в Катаре, передает агентство Рейтер.

Центр имеет дело с огромным количеством разведданных, поступающих со спутников, беспилотников, радаров и самолетов, совершающих полеты над горячими точками на Ближнем Востоке и наносящих удары по позициям террористической группировки ИГ*. В операционном центре в Катаре в этой связи проводится серия мероприятий по модернизации сверхсекретных компьютерных систем для внесения изменения в работу военных стратегов.

Командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) Джеффри Харригиан поддерживает продвижение технологии в центре для лучшего использования этих данных. Как отмечает агентство, это будет означать сокращение роли человека в работе, которая сейчас может выполняться эффективнее и точнее при помощи компьютерного обеспечения.

Новое программное обеспечение разрабатывается при сотрудничестве с подразделением Пентагона под названием Экспериментальное подразделение по инновациям в области обороны (DIUx).

"Я увидел возможность в короткий срок дать нашим летчикам инструмент, который улучшит не только нашу эффективность, но и нашу результативность", — сказал Харригиан. Одна из таких программ упростит то, как ВВС планируют авиаудары, объединяя данные из разных программ, которые сейчас не синхронизируются друг с другом.

Харригиан отметил, что его команда в Катаре предприняла шаги для улучшения методов изучения разведданных, чтобы сменить точку зрения на поле боя. Пока главный успех — представленное в этом году программное обеспечение, руководящее одной из важнейших миссий — заправкой военных самолетов в воздухе, время на которой удалось сильно сократить.

*Террористическая организация, запрещенная в России.