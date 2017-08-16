Далай-лама мечтает о переносе штаб-квартиры НАТО в Москву

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Далай-лама XIV заявил, что мечтает о том, чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсант", добавив, что такое событие позволило бы жителям России и США сблизиться.

На прошлой неделе в Нью-Дели прошел первый в истории диалог духовного лидера тибетского буддизма с российскими нейроучеными. Основной темой стала "Природа сознания". Эта инициатива должна положить начало серии международных конференций "Фундаментальное знание: диалог между российскими и буддийскими учеными".

В интервью Далай-лама отметил, что несмотря на общеевропейский кризис гуманитарных ценностей, пессимистичные тенденции усиления авторитаризма в мире и тягу к "сильной руке", медленно, но верно зарождается движение, противостоящее им.

"Я смотрю на Америку и слышу очень много критики в адрес Белого дома. Многие из тех, кто поддерживал Дональда Трампа, сейчас выступают против него. Я смотрю на Россию и вижу выступления против коррупции и так далее. Думаю, в сталинские времена это было невозможно. Не так быстро, как вам бы хотелось, но перемены происходят. Я верю в большое будущее России. Россия на самом деле может стать настоящим мостом между Востоком и Западом", — заявил он изданию.

"Знаете, моя мечта — чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву. В русском менталитете НАТО — символ враждебной силы. Если офис Альянса окажется в Москве, психологически всем станет легче, возникнет ощущение, что теперь вы и американцы вместе! Боюсь, правда, что после такого предложения меня теперь и в Америку не пустят!" — добавил Далай-лама.

Он отметил, что несмотря на то, что Британия выходит из ЕС, многим британцам это не нравится, идет дискуссия, граждане открыто высказывают свое несогласие.

"Возьмем Китай. Коммунистическая система, авторитарные лидеры. Но среди интеллигенции растет число людей с другими взглядами. То же самое касается отношения обществ к войне и насилию. В канун и во время иракского кризиса миллионы людей от Австралии до США открыто выступили против войны. Я уверен, что мы должны рассматривать мировые процессы с точки зрения степени развития личности. То есть на человеческом уровне, а не на уровне политических лидеров", — продолжил он.

Далай-лама подчеркнул, что лидеры часто бывают эгоистичны, движимы желанием удержать власть и множеством других мотивов, но они не могут и не должны быть символами народов.

"Политические лидеры не вечны, они пытаются и будут пытаться контролировать все, но они не сто лет живут!" — заключил он.