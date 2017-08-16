Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото

Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Великобритания не планирует после Brexit возвращаться к жестким границам с Ирландией, пишет газета Telegraph со ссылкой на планы правительства.

Ранее сообщалось, что предполагается, что в ближайшие десять дней британское правительство опубликует документы по Breхit, касающиеся плана по границе с Ирландией, таможенного союза, а также рыболовной отрасли и сельского хозяйства.

Правительство утверждает, что хочет избежать "какой-либо физической пограничной инфраструктуры" между Ирландией и Северной Ирландией в рамках планов по новым таможенным договоренностям с ЕС. Чиновники британского правительства заявили газете, что ЕС будет нести юридическую ответственность за любую жесткую границу, введенную после Brexit. Они добавили, что Соединенное Королевство намерено проявлять гибкость в этом вопросе.

В документе по этому вопросу правительство отклонит предложения, согласно которым таможенная граница может быть перенесена в Ирландское море, поскольку эта идея не является "конституционно или экономически жизнеспособной".

По данным издания, министры хотят "прозрачную" границу между Ирландией и Северной Ирландией с освобождением от каких-либо проверок для мелких торговцев, которые представляют более 80% трансграничной торговли. Более крупные торговые компании присоединятся к новым договоренностям о "надежных компаниях". Это будет означать, что транспортные средства зарегистрированных компаний смогут пересекать границу посредством электронных проверок.

Британское правительство заявит, что проверки на границе могут осуществляться при помощи технологии "легкого касания", но в правительстве Ирландии существуют опасения, что подобный подход может быть нереалистичным. В документ также войдет обязательство полностью соблюдать Соглашение Страстной пятницы.

Белфастское соглашение (соглашение Страстной пятницы) 1998 года положило конец кровавой борьбе между националистами-католиками, добивающимися объединения Ирландии, и юнионистами-протестантами, выступающими за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. В ходе конфликта, продолжающегося несколько десятилетий, погибли более 3,5 тысячи человек.