МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Великобритания не планирует после Brexit возвращаться к жестким границам с Ирландией, пишет газета Telegraph со ссылкой на планы правительства.
Правительство утверждает, что хочет избежать "какой-либо физической пограничной инфраструктуры" между Ирландией и Северной Ирландией в рамках планов по новым таможенным договоренностям с ЕС. Чиновники британского правительства заявили газете, что ЕС будет нести юридическую ответственность за любую жесткую границу, введенную после Brexit. Они добавили, что Соединенное Королевство намерено проявлять гибкость в этом вопросе.
По данным издания, министры хотят "прозрачную" границу между Ирландией и Северной Ирландией с освобождением от каких-либо проверок для мелких торговцев, которые представляют более 80% трансграничной торговли. Более крупные торговые компании присоединятся к новым договоренностям о "надежных компаниях". Это будет означать, что транспортные средства зарегистрированных компаний смогут пересекать границу посредством электронных проверок.
Белфастское соглашение (соглашение Страстной пятницы) 1998 года положило конец кровавой борьбе между националистами-католиками, добивающимися объединения Ирландии, и юнионистами-протестантами, выступающими за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. В ходе конфликта, продолжающегося несколько десятилетий, погибли более 3,5 тысячи человек.