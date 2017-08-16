В Венесуэле назвали причину серии взрывов на станции метро в Каракасе

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Инцидент на станции метро "Площадь Венесуэлы" в центре Каракаса был вызван поломкой поезда, которая привела к серии "небольших взрывов", сообщает телеканал NTN со ссылкой на главу экстренной службы.

"На месте находятся оперативная служба и представители национальной гвардии, которые ожидают устранения поломки", — заявила глава экстренной службы Адилек Пенья.

Ранее СМИ со ссылкой пользователей соцсетей сообщили о взрыве на станции метро "Площадь Венесуэлы" в Каракасе. По данным телеканала TVV, инцидент привел к выводу пассажиров со станции. В свою очередь управление метрополитена венесуэльской столицы сообщало, что инцидент с поездом привел к сильным задержкам в работе линии метро.

Fuerte explosión en la estación Plaza Venezuela del Metro de #Caracas. No presta servicio la Línea 1. pic.twitter.com/DyZANSMens — #AsíNosVa (@SegoviaBastidas) 15 августа 2017 г.

Управление столичного метро сообщило в Twitter, что "система на 100%" вернулась к работе на всех линиях и станциях.

Сведения о пострадавших не поступали.

Станция находится недалеко от площади Венесуэлы в географическом центре Каракаса. На площади располагается множество достопримечательностей столицы, в непосредственной близости находятся Университетский городок и Ботанический сад Каракаса, небоскрёбы Парк Сентраль, бульвар Сабана Гранде и Центр культуры и искусств.