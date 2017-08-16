ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Ракетный двигатель, испытанный КНДР в 2016 году, мог быть создан при помощи Ирана, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра изучения по вопросам нераспространения Джеймса Мартина в Калифорнии Майкл Дьютсман.

Дискуссии о том, кто помог КНДР создать ракетные двигатели, начались после того, как в понедельник газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование аналитического центра IISS сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

В настоящее время в отношении КНДР действуют санкции СБ ООН, которые запрещают ей передачу ракетных технологий. Кроме того, между странами, где есть ракетные технологии, действует соглашение о запрете на их передачу другим странам. Украина является участником этого соглашения.

На опыте других стран

"Мы с моими коллегами считаем, что Северная Корея работала вместе с Ираном по разработке ракетных двигателей и что двигатель, испытанный Северной Кореей в сентябре 2016 года, это продукт такой кооперации", — сказал эксперт.

В то же время Дьютсман напомнил, что в 1990-2000-е годы КНДР неоднократно пыталась похитить или незаконно приобрести технологии с российских и украинских предприятий: "Южмаш", КБ "Южное", Российский ракетный центр (КБ им.Макеева) и Конструкторское бюро химического машиностроения им. А. М. Исаева.

По его словам, в 2012 году двое северокорейцев были осуждены за попытку кражи ракетных технологий с украинских предприятий.

"Возможно, что Северная Корея предпринимала и другие попытки украсть или купить технологии с "Южного" или "Южмаша", но конкретной информации у нас нет… Такие покупки могли быть (сделаны) на черном рынке в обход официальных каналов", — сказал Дьютсман, напомнив, что известны случаи контрабанды

Эксперт также отметил, что ракетная программа КНДР разрабатывается уже 30 лет, в том числе с учетом опыта "космических и ракетных программ других стран".

"Я полагаю, что Северная Корея может производить межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны ударить по США. Что касается ядерных боеголовок, то Северная Корея почти наверняка производит их для своих ракет", — добавил собеседник агентства.

Мнение экспертов

В своей оценке Дьютсман отчасти расходится с мнением своих коллег по исследовательскому центру.

Старший научный сотрудник Центра изучения по вопросам нераспространения Джошуа Поллак заявил в понедельник РИА Новости, что двигатели "March 18", которые стоят на межконтинентальных баллистических ракетах КНДР "Хвасон-12" и на первой ступени "Хвасон-14", не имеют "прямых советских предшественников или предшественников из других стран". При этом эксперт напомнил, что ранее у КНДР была практика "пользоваться украденной информацией еще советских разработчиков".

В свою очередь старший научный сотрудник Центра Николай Соков также отмечает, что у предприятия "Южмаш" многие страны, в том числе КНДР и Иран, хотели приобрести ракетные технологии, начиная с распада СССР. По его мнению, в Северную Корею могли попасть "документация, технологии, какие-то компоненты, так же, как специалисты".

Реакция Украины и США

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш", но подчеркнул, что "никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР".

В свою очередь в IISS заявили, что не обвиняли Украину в передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну, а говорили лишь о возможности их получения через черный рынок.

Белый дом и Пентагон отказались комментировать публикацию, а официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что США серьезно относятся к сообщениям о поставках ракетных двигателей в КНДР.

"Это вопрос, который мы воспринимаем очень серьезно, если такой случай был… В прошлом, как я знаю, Украина предотвратили поставку важных материалов в страны, которые вызывают у нас серьезное беспокойство… У Украины, должна сказать, есть очень надежная история усилий в области нераспространения, в том числе в отношении КНДР", — заявила Науэрт на брифинге.

В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на представителей американской разведки сообщило, что КНДР способна сама производить ракетные двигатели и не зависит от зарубежных поставок. "У нас есть разведывательные данные, которые позволяют предположить, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей. Напротив, мы считаем, что у них есть способность самостоятельно производить двигатели", — сообщил один из чиновников.