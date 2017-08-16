Генсек ООН призвал противостоять расизму и ксенофобии в мире

ООН, 16 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал противостоять расизму и ксенофобии в мире; соответствующую запись в Twitter глава всемирной организации сделал на следующий день после протестов в Нью-Йорке, участники которых называли политику президента США Дональда Трампа фашистской.

"Расизм, ксенофобия, антисемитизм и исламофобия отравляют наше общество. Мы должны противостоять им. Всегда. Везде", — написал Гутерреш в своем микроблоге.

Racism, xenophobia, anti-Semitism & Islamophobia are poisoning our societies. We must stand up against them. Every time. Everywhere. — António Guterres (@antonioguterres) 15 августа 2017 г.

Накануне в ООН оценили события в американском городе Шарлоттсвилль, где произошли столкновения сторонников и противников ультраправых организаций, как "ксенофобию и дискриминацию", а также осудили насилие в отношении мирных жителей.

В результате столкновений между ультраправыми и их противниками в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Трагедия произошла, когда сторонник ультраправых протаранил на автомобиле толпу антифашистов. Трамп заявил во вторник, что возлагает вину за столкновения в Шарлоттсвилле между ультраправыми и их противниками на "обе стороны", повторив тем самым вызвавшую критику свою первую реакцию на данные события, когда им еще не было произнесено слов осуждения в адрес ультраправых.