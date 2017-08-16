На станции метро в центре Каракаса прогремел взрыв

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Взрыв произошел на станции метро "Площадь Венесуэлы" в Каракасе, сообщают местные СМИ.
"Похоже, произошел небольшой взрыв, который привел к выводу пассажиров со станции метро "Площадь Венесуэлы", — сообщает в Twitter телеканал TVV. СМИ также пишут, что из-за инцидента на станции было прервано движение поездов.
Сведения о пострадавших не поступали.
Станция находится недалеко от площади Венесуэлы в географическом центре Каракаса. На площади располагается множество достопримечательностей столицы, в непосредственной близости находятся Университетский городок и Ботанический сад Каракаса, небоскрёбы Парк Сентраль, бульвар Сабана Гранде и Центр культуры и искусств.
Fuerte explosión en la estación Plaza Venezuela del Metro de #Caracas. No presta servicio la Línea 1. pic.twitter.com/DyZANSMens— #AsíNosVa (@SegoviaBastidas) 15 августа 2017 г.