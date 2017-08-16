На станции метро в центре Каракаса прогремел взрыв

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Взрыв произошел на станции метро "Площадь Венесуэлы" в Каракасе, сообщают местные СМИ.

"Похоже, произошел небольшой взрыв, который привел к выводу пассажиров со станции метро "Площадь Венесуэлы", — сообщает в Twitter телеканал TVV. СМИ также пишут, что из-за инцидента на станции было прервано движение поездов.

В свою очередь управление метрополитена венесуэльской столицы сообщило, что "поезд без тяги" вызвал сильные задержки в системе. "Оперативная бригада работает, чтобы возобновить работу", — говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали.

Станция находится недалеко от площади Венесуэлы в географическом центре Каракаса. На площади располагается множество достопримечательностей столицы, в непосредственной близости находятся Университетский городок и Ботанический сад Каракаса, небоскрёбы Парк Сентраль, бульвар Сабана Гранде и Центр культуры и искусств.