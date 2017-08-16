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В мире

В США лидер федерации профсоюзов осудил Трампа за слова о Шарлоттсвилле

Сюжет:
Ситуация в Виргинии после беспорядков (47)
02:1316.08.2017
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© AFP 2017 / Paul J RichardsРаненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе ШарлоттсвилльРаненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль
© AFP 2017 / Paul J Richards

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Глава крупнейшей федерации профсоюзов в США AFL-CIO Ричард Трамка вышел из президентского совета после слов главы государства Дональда Трампа о событиях Шарлоттсвилле.

Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© AP Photo / Steve Helber
Экс-лидер "Ку-клукс-клана" поблагодарил Трампа за "правду" о Шарлоттсвилле
В результате столкновений между ультраправыми и их противниками в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Трагедия произошла, когда сторонник ультраправых протаранил на автомобиле толпу антифашистов. Трамп заявил во вторник, что возлагает вину за столкновения в Шарлоттсвилле между ультраправыми и их противниками на "обе стороны", повторив тем самым свою первую реакцию на данные события, когда им еще не было произнесено слов осуждения в адрес ультраправых.

"Мы не можем быть в одном совете с президентом, который допускает нетерпимость и домашний терроризм… Сегодняшние высказывания президента Трампа аннулируют его вынужденные вчерашние высказывания о ККК ("Ку-клукс-клане") и неонацистах. Мы должны уйти (из совета) от имени трудящихся Америки, которые отвергают все представления о легитимности этих фанатичных групп", — говорится в заявлении главы федерации, которое цитирует агентство АФП.

Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле
© AFP 2017 / Paul J Richards
Пострадавшие в Шарлоттсвилле подали иск к наехавшему на них водителю
AFL-CIO ("Американская федерация труда и конгресс промышленных организаций") — крупнейшая федерация профсоюзов в США, состоящая из 56 американских и международных союзов. Она участвует в политической жизни страны, поддерживая, как правило, Демократическую партию, либеральную и прогрессивную политику.

В субботу Трамп осудил насилие в Шарлоттсвилле, но сказал, что оно идет "со многих сторон", за что его раскритиковали многие политические оппоненты и СМИ. Позднее президент прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и им подобных. Обвинения в адрес Трампа в том, что он, как минимум, нейтрально относится к ККК и другим ультраправым, звучали еще в 2016 году во время предвыборной кампании.

Ультраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Трамп снова возложил вину за столкновения в Шарлоттсвилле на обе стороны
Трамка еще до выборов критиковал Трампа за его "расистскую избирательную кампанию", что не мешало ему быть членом совета при президенте.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из "Парка освобождения" (бывший "Парк Ли"). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от нескольких сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

Беспорядки в Шарлоттсвилле
© AP Photo / Steve Helber Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.Столкновения с ультраправыми в Виргинии, США
© AP Photo / Steve Helber
Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.
© REUTERS / Joshua RobertsСтолкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.Мужчина, пострадавший во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Столкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.
© REUTERS / Joshua RobertsВсего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".Ультраправые возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Всего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".
© REUTERS / Joshua RobertsВ субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
В субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.
© AFP 2017 / Paul J RichardsНа фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле
© AFP 2017 / Paul J Richards
На фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.
© REUTERS / Joshua RobertsВ результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.Женщина, пострадавшая во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.
© REUTERS / Joshua RobertsПолиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.
© REUTERS / Joshua RobertsВечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Вечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.
© AP Photo / Steve HelbeВсего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.Спасатели оказывают женщине первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© AP Photo / Steve Helbe
Всего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.
© REUTERS / Jim BourgНа фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.Полиция на месте наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© REUTERS / Jim Bourg
На фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.
© AP Photo / Steve HelberПо официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© AP Photo / Steve Helber
По официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.
© REUTERS / Justin IdeПрезидент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".Цветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© REUTERS / Justin Ide
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".
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