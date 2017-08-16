В США лидер федерации профсоюзов осудил Трампа за слова о Шарлоттсвилле

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Глава крупнейшей федерации профсоюзов в США AFL-CIO Ричард Трамка вышел из президентского совета после слов главы государства Дональда Трампа о событиях Шарлоттсвилле.

В результате столкновений между ультраправыми и их противниками в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Трагедия произошла, когда сторонник ультраправых протаранил на автомобиле толпу антифашистов. Трамп заявил во вторник, что возлагает вину за столкновения в Шарлоттсвилле между ультраправыми и их противниками на "обе стороны", повторив тем самым свою первую реакцию на данные события, когда им еще не было произнесено слов осуждения в адрес ультраправых.

"Мы не можем быть в одном совете с президентом, который допускает нетерпимость и домашний терроризм… Сегодняшние высказывания президента Трампа аннулируют его вынужденные вчерашние высказывания о ККК ("Ку-клукс-клане") и неонацистах. Мы должны уйти (из совета) от имени трудящихся Америки, которые отвергают все представления о легитимности этих фанатичных групп", — говорится в заявлении главы федерации, которое цитирует агентство АФП.

AFL-CIO ("Американская федерация труда и конгресс промышленных организаций") — крупнейшая федерация профсоюзов в США, состоящая из 56 американских и международных союзов. Она участвует в политической жизни страны, поддерживая, как правило, Демократическую партию, либеральную и прогрессивную политику.

В субботу Трамп осудил насилие в Шарлоттсвилле, но сказал, что оно идет "со многих сторон", за что его раскритиковали многие политические оппоненты и СМИ. Позднее президент прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и им подобных. Обвинения в адрес Трампа в том, что он, как минимум, нейтрально относится к ККК и другим ультраправым, звучали еще в 2016 году во время предвыборной кампании.

Трамка еще до выборов критиковал Трампа за его "расистскую избирательную кампанию", что не мешало ему быть членом совета при президенте.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из "Парка освобождения" (бывший "Парк Ли"). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от нескольких сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".