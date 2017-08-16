В США американец, получавший деньги от ИГ* через eBay, признал вину в суде

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Гражданин США, обвиняемый в использовании поддельных транзакций на интернет-аукционе eBay для получения денежных средств от террористической группировки "Исламское государство"*, во вторник признал свою вину в суде, сообщается на сайте американского минюста.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, 32-летний Мохамед Элшинави (Mohamed Elshinawy), задержанный более года назад в штате Мэриленд, "признал свою вину в федеральном суде в сговоре с целью оказания поддержки ИГ*; в оказании и попытке оказания материальной поддержки финансированию терроризма со стороны ИГ*".

По данным минюста, обвиняемый и его сообщники "использовали различные способы тайного общения с целью скрыть их преступное сообщество и деятельность от правоохранительных органов". Он также получил 8,7 тысячи долларов от "иностранной компании" для финансирования теракта на территории США.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на письменное показание ФБР сообщила, что американские следственные органы раскрыли возглавляемую одним из представителей ИГ* мировую финансовую сеть, незаконно переправлявшую денежные средства предполагаемому боевику в США с помощью поддельных транзакций на интернет-аукционе eBay. Получателем денег оказался Элшинави, за которым ФБР долгое время вело слежку. По данным следствия, он был частью простирающейся от Британии до Бангладеш глобальной сети, которая использовала подобную схему для финансирования террористической группировки. Ею руководил один из главарей ИГ* в Сирии Сифул Суджан (Siful Sujan), отвечавший в группировке за компьютерные операции. По информации осведомленного источника, Суджан был убит в результате атаки беспилотника в декабре 2015 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.