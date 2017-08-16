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В мире

Экс-лидер "Ку-клукс-клана" поблагодарил Трампа за "правду" о Шарлоттсвилле

Сюжет:
Ситуация в Виргинии после беспорядков (46)
01:3516.08.2017
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© AP Photo / Steve HelberСкорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© AP Photo / Steve Helber

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Бывший лидер праворадикальной организации "Ку-клукс-клан" Дэвид Дьюк поблагодарил президента США Дональда Трампа за "правду" о событиях в Шарлоттсвилле, где в субботу произошли столкновения между ультраправыми и их противниками.

"Спасибо, президент Трамп, за вашу честность и мужество, которые позволили вам сказать правду о Шарлоттсвилле и осудить левацких террористов из BLM/Antifa", — написал Дьюк в Twitter.

Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле
© AFP 2017 / Paul J Richards
Пострадавшие в Шарлоттсвилле подали иск к наехавшему на них водителю
BLM (Black Lives Matter, "Жизнь черных имеет значение") – общественное движение в США, которое борется за права афроамериканцев и против насилия со стороны белых, в том числе полицейских. Antifa – обобщенное название антифашистского движения.

Трамп заявил во вторник, что возлагает вину за столкновения в Шарлоттсвилле между ультраправыми и их противниками на "обе стороны", повторив тем самым свою первую реакцию на эти события. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что "есть одна группа с одной стороны и другая — с другой, между ними произошло столкновение, ужасно было видеть это".

Ранее в субботу Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью трех человек. Он осудил насилие, но сказал, что оно идет "со многих сторон", за что его раскритиковали многие политические оппоненты и СМИ. Позднее президент прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и им подобных. Обвинения в адрес Трампа в том, что он, как минимум, нейтрально относится к ККК и другим ультраправым, звучали еще в 2016 году во время предвыборной кампании.

Ультраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Трамп снова возложил вину за столкновения в Шарлоттсвилле на обе стороны
В результате инцидентов в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Также в результате крушения полицейского вертолета погибли двое сотрудников полиции штата Виргиния.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из "Парка освобождения" (бывший "Парк Ли"). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от нескольких сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

Беспорядки в Шарлоттсвилле
© AP Photo / Steve Helber Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.Столкновения с ультраправыми в Виргинии, США
© AP Photo / Steve Helber
Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.
© REUTERS / Joshua RobertsСтолкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.Мужчина, пострадавший во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Столкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.
© REUTERS / Joshua RobertsВсего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".Ультраправые возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Всего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".
© REUTERS / Joshua RobertsВ субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.Акции протеста в Шарлоттсвилле (штат Виргиния)
© REUTERS / Joshua Roberts
В субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.
© AFP 2017 / Paul J RichardsНа фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле
© AFP 2017 / Paul J Richards
На фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.
© REUTERS / Joshua RobertsВ результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.Женщина, пострадавшая во время столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.
© REUTERS / Joshua RobertsПолиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.
© REUTERS / Joshua RobertsВечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.Столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© REUTERS / Joshua Roberts
Вечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.
© AP Photo / Steve HelbeВсего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.Спасатели оказывают женщине первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния
© AP Photo / Steve Helbe
Всего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.
© REUTERS / Jim BourgНа фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.Полиция на месте наезда автомобиля на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)
© REUTERS / Jim Bourg
На фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.
© AP Photo / Steve HelberПо официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© AP Photo / Steve Helber
По официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.
© REUTERS / Justin IdeПрезидент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".Цветы и фотография погибшей на месте наезда автомобиля на участников протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017
© REUTERS / Justin Ide
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".
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