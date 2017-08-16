Экс-лидер "Ку-клукс-клана" поблагодарил Трампа за "правду" о Шарлоттсвилле

Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017

Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Бывший лидер праворадикальной организации "Ку-клукс-клан" Дэвид Дьюк поблагодарил президента США Дональда Трампа за "правду" о событиях в Шарлоттсвилле, где в субботу произошли столкновения между ультраправыми и их противниками.

"Спасибо, президент Трамп, за вашу честность и мужество, которые позволили вам сказать правду о Шарлоттсвилле и осудить левацких террористов из BLM/Antifa", — написал Дьюк в Twitter.

Thank you President Trump for your honesty & courage to tell the truth about #Charlottesville & condemn the leftist terrorists in BLM/Antifa https://t.co/tTESdV4LP0 — David Duke (@DrDavidDuke) 15 августа 2017 г.

BLM (Black Lives Matter, "Жизнь черных имеет значение") – общественное движение в США, которое борется за права афроамериканцев и против насилия со стороны белых, в том числе полицейских. Antifa – обобщенное название антифашистского движения.

Трамп заявил во вторник, что возлагает вину за столкновения в Шарлоттсвилле между ультраправыми и их противниками на "обе стороны", повторив тем самым свою первую реакцию на эти события. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что "есть одна группа с одной стороны и другая — с другой, между ними произошло столкновение, ужасно было видеть это".

Ранее в субботу Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью трех человек. Он осудил насилие, но сказал, что оно идет "со многих сторон", за что его раскритиковали многие политические оппоненты и СМИ. Позднее президент прямо осудил "Ку-клукс-клан", неонацистов и им подобных. Обвинения в адрес Трампа в том, что он, как минимум, нейтрально относится к ККК и другим ультраправым, звучали еще в 2016 году во время предвыборной кампании.

В результате инцидентов в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) 12 августа погиб один человек и пострадали еще 34. Также в результате крушения полицейского вертолета погибли двое сотрудников полиции штата Виргиния.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли из "Парка освобождения" (бывший "Парк Ли"). Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от нескольких сотен до нескольких тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".