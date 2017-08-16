В Госдепе серьезно восприняли вопрос поставок двигателей с Украины в КНДР

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. США "очень серьезно" относятся к сообщениям о поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.
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В понедельник New York Times сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для баллистических ракет двигатели, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". Газета ссылалась на засекреченные оценки американских разведывательных служб и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.
В Белом доме публикацию комментировать не стали, в Пентагоне журналистам предложили обратиться в разведывательное сообщество США.
На Украине "сомневаются"
Исполняющий обязанности главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко и вовсе нашел в публикации New York Times "российский след". Судиться с газетой украинское космическое агентство при этом не намерено.
При этом генеральный конструктор бюро "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какой-то из стран удалось скопировать украинский ракетный двигатель.
"Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать", — сказал он изданию "Страна.ua".
Бывший сотрудник КБ в комментарии тому же изданию заявил, что Северная Корея интересовалась украинскими ракетными двигателями. Несколько лет назад северокорейцы пытались выкрасть с предприятия техническую документацию, но их задержали.
Непрямые поставки
"Существует огромное количество фирм-посредников как внутри Украины, так и за ее пределами, через которые подобные поставки могут осуществляться. Кроме того, действительно существует продажа технологий – как военных, так и невоенных, но стратегического назначения. Посредством полулегальных, полуофициальных структур", — пояснил он.
Редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский выразил сомнение в том, что Северная Корея использовала двигатели, непосредственно изготовленные на Украине. Пхеньян мог покупать техническую документацию и пользовался услугами конструкторов и других специалистов, заявил эксперт "Национальной службе новостей".
Старший научный сотрудник Центра изучения по вопросам нераспространения Николай Соков отметил, что после распада СССР многие страны действительно хотели приобрести у "Южмаша" ракетные технологии.
"В прошлом десятилетии был случай, когда с Украины были поставлены в Иран и Китай стратегические крылатые ракеты воздушного базирования. Хотя я уверен, что украинское правительство (случай имел место при Кучме) не давало согласия – речь шла о контрабанде – этот случай хорошо ложится в общую канву событий", — сказал эксперт.
"Это не картина"
"Это же не картина или скульптура. Для того чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись", — отметил он.
По мнению Рогозина, речь здесь идет о контрабандной поставке в обход международных запретов.