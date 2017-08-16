США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

В Госдепе серьезно восприняли вопрос поставок двигателей с Украины в КНДР

00:3916.08.2017
021821
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. США "очень серьезно" относятся к сообщениям о поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СМИ сообщили, что КНДР может самостоятельно производить ракетные двигатели
"Разумеется, мы знаем об этих сообщениях. Это вопрос, который мы воспримем очень серьезно, если это действительно было так", — сказала она.

В понедельник New York Times сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для баллистических ракет двигатели, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". Газета ссылалась на засекреченные оценки американских разведывательных служб и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.

В Белом доме публикацию комментировать не стали, в Пентагоне журналистам предложили обратиться в разведывательное сообщество США.

На Украине "сомневаются"

Испытание баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12 в КНДР. Архивное фото
© REUTERS / KCNA
"Какие-то копии": на "Южмаше" выдвинули версию о ракетных двигателях в КНДР
В Киеве выступили с опровержением сообщений о поставках двигателей – соответствующие заявления сделали премьер Владимир Гройсман и секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Украинский "Южмаш" объявил, что не имеет отношения к ракетным программам Пхеньяна.

Исполняющий обязанности главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко и вовсе нашел в публикации New York Times "российский след". Судиться с газетой украинское космическое агентство при этом не намерено.

При этом генеральный конструктор бюро "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какой-то из стран удалось скопировать украинский ракетный двигатель.
"Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать", — сказал он изданию "Страна.ua".

Бывший сотрудник КБ в комментарии тому же изданию заявил, что Северная Корея интересовалась украинскими ракетными двигателями. Несколько лет назад северокорейцы пытались выкрасть с предприятия техническую документацию, но их задержали.

Непрямые поставки

Исполняющий обязанности главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко на пресс-конференции в Киеве. 15 августа 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
В космическом агентстве Украины сомневаются в утечке информации в КНДР
Экс-депутат Рады Александр Голуб в эфире радио Sputnik не стал исключать поставки украинских двигателей КНДР – по его мнению, это могло происходить не напрямую.

"Существует огромное количество фирм-посредников как внутри Украины, так и за ее пределами, через которые подобные поставки могут осуществляться. Кроме того, действительно существует продажа технологий – как военных, так и невоенных, но стратегического назначения. Посредством полулегальных, полуофициальных структур", — пояснил он.


Редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский выразил сомнение в том, что Северная Корея использовала двигатели, непосредственно изготовленные на Украине. Пхеньян мог покупать техническую документацию и пользовался услугами конструкторов и других специалистов, заявил эксперт "Национальной службе новостей".

Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвасон-14 перед испытаниями. 4 июля 2017. Архивное фото
© AP Photo / Korea News Service
NYT: КНДР могла получать ракетные двигатели с Украины
Такое же мнение высказал старший научный сотрудник Центра изучения по вопросам нераспространения в США Николай Соков. "Небольшое количество двигателей не спасет Северную Корею — им нужно налаживать собственное производство. Да и обнаружить поставку двигателей не так сложно. А вот документация, технологии, какие-то компоненты, так же, как специалисты — это технически реально", — сказал он РИА Новости.

Старший научный сотрудник Центра изучения по вопросам нераспространения Николай Соков отметил, что  после распада СССР многие страны действительно хотели приобрести у "Южмаша"  ракетные технологии.

"В прошлом десятилетии был случай, когда с Украины были поставлены в Иран и Китай стратегические крылатые ракеты воздушного базирования. Хотя я уверен, что украинское правительство (случай имел место при Кучме) не давало согласия – речь шла о контрабанде – этот случай хорошо ложится в общую канву событий", — сказал эксперт.

"Это не картина"

Двигатели на стенде КБ Южное. Архивное фото
© Фото : аккаунт Государственного космического агентства Украины в Facebook
В Киеве нашли "российский след" в появлении статьи New York Times про КНДР
Вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения о "копировании" украинских ракетных двигателей, заявил, что без специалистов из Украины это едва ли было бы возможно.

"Это же не картина или скульптура. Для того чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись", — отметил он.

По мнению Рогозина, речь здесь идет о контрабандной поставке в обход международных запретов.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР
Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена