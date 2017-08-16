В Госдепе серьезно восприняли вопрос поставок двигателей с Украины в КНДР

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. США "очень серьезно" относятся к сообщениям о поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк СМИ сообщили, что КНДР может самостоятельно производить ракетные двигатели

В понедельник New York Times сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для баллистических ракет двигатели, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". Газета ссылалась на засекреченные оценки американских разведывательных служб и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.

В Белом доме публикацию комментировать не стали, в Пентагоне журналистам предложили обратиться в разведывательное сообщество США.

На Украине "сомневаются"

© REUTERS / KCNA "Какие-то копии": на "Южмаше" выдвинули версию о ракетных двигателях в КНДР

Исполняющий обязанности главы Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко и вовсе нашел в публикации New York Times "российский след". Судиться с газетой украинское космическое агентство при этом не намерено.



При этом генеральный конструктор бюро "Южное" Александр Дегтярев допустил, что какой-то из стран удалось скопировать украинский ракетный двигатель.

"Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать", — сказал он изданию "Страна.ua".

Бывший сотрудник КБ в комментарии тому же изданию заявил, что Северная Корея интересовалась украинскими ракетными двигателями. Несколько лет назад северокорейцы пытались выкрасть с предприятия техническую документацию, но их задержали.

Непрямые поставки

© REUTERS / Gleb Garanich В космическом агентстве Украины сомневаются в утечке информации в КНДР

"Существует огромное количество фирм-посредников как внутри Украины, так и за ее пределами, через которые подобные поставки могут осуществляться. Кроме того, действительно существует продажа технологий – как военных, так и невоенных, но стратегического назначения. Посредством полулегальных, полуофициальных структур", — пояснил он.



Редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский выразил сомнение в том, что Северная Корея использовала двигатели, непосредственно изготовленные на Украине. Пхеньян мог покупать техническую документацию и пользовался услугами конструкторов и других специалистов, заявил эксперт "Национальной службе новостей".

© AP Photo / Korea News Service NYT: КНДР могла получать ракетные двигатели с Украины

Старший научный сотрудник Центра изучения по вопросам нераспространения Николай Соков отметил, что после распада СССР многие страны действительно хотели приобрести у "Южмаша" ракетные технологии.

"В прошлом десятилетии был случай, когда с Украины были поставлены в Иран и Китай стратегические крылатые ракеты воздушного базирования. Хотя я уверен, что украинское правительство (случай имел место при Кучме) не давало согласия – речь шла о контрабанде – этот случай хорошо ложится в общую канву событий", — сказал эксперт.

"Это не картина"

© Фото : аккаунт Государственного космического агентства Украины в Facebook В Киеве нашли "российский след" в появлении статьи New York Times про КНДР

"Это же не картина или скульптура. Для того чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись", — отметил он.

По мнению Рогозина, речь здесь идет о контрабандной поставке в обход международных запретов.