В Вашингтоне вандалы осквернили Мемориал Линкольна

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Неизвестные написали нецензурное высказывание на одной из колонн Мемориального комплекса 16-го президента США Авраама Линкольна в Вашингтоне, передает телеканал NBC со ссылкой на управление национальных парков США.
"Управлению национальный парков и, кончено, посетителям, которые приходят сюда, досадно видеть, что кто-то совершает акт вандализма по отношению к какому-либо из наших знаменитых мемориалов. Особенно это касается Мемориала Линкольна. Особенно учитывая все, что происходит сейчас", — заявил представитель ведомства Майк Литтерст.
THE HILL: "Lincoln Memorial vandalized with spray paint https://t.co/vFkdHVEnFx pic.twitter.com/i3ofML8dPX"— TBR Feed (@TheBFRoom) 15 августа 2017 г.
В настоящее время проводится работа по удалению надписи с колонны. По данным телеканала, на это может уйти около недели.
Это уже не первый памятник, подвергшийся акту вандализма в США с начала 2017 года. Ранее сообщалось, что вандал осквернил памятник жертвам Холокоста в городе Бостон, штат Массачусетс.
Линкольн был президентом в годы Гражданской войны в США (1861-1865), ключевым событием которой стала Прокламация об освобождении рабов. Линкольн погиб в результате покушения в 1865 году. Наряду с основателем США Джорджем Вашингтоном, Линкольн традиционно считается наиболее выдающимся американским президентом.