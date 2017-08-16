В Вашингтоне вандалы осквернили Мемориал Линкольна

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Неизвестные написали нецензурное высказывание на одной из колонн Мемориального комплекса 16-го президента США Авраама Линкольна в Вашингтоне, передает телеканал NBC со ссылкой на управление национальных парков США.

По данным канала, инцидент произошел приблизительно в 04.30 по местному времени (11.30 мск) во вторник. Неизвестные красной краской написали на одной из колонн фразу "К черту закон".

"Управлению национальный парков и, кончено, посетителям, которые приходят сюда, досадно видеть, что кто-то совершает акт вандализма по отношению к какому-либо из наших знаменитых мемориалов. Особенно это касается Мемориала Линкольна. Особенно учитывая все, что происходит сейчас", — заявил представитель ведомства Майк Литтерст.

В настоящее время проводится работа по удалению надписи с колонны. По данным телеканала, на это может уйти около недели.

Это уже не первый памятник, подвергшийся акту вандализма в США с начала 2017 года. Ранее сообщалось, что вандал осквернил памятник жертвам Холокоста в городе Бостон, штат Массачусетс.

Инциденты произошел на фоне проходящих в ряде городов США акций против расизма и фашизма. В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

Линкольн был президентом в годы Гражданской войны в США (1861-1865), ключевым событием которой стала Прокламация об освобождении рабов. Линкольн погиб в результате покушения в 1865 году. Наряду с основателем США Джорджем Вашингтоном, Линкольн традиционно считается наиболее выдающимся американским президентом.