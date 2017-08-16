Пострадавшие в Шарлоттсвилле подали иск к наехавшему на них водителю

Ситуация в Виргинии после беспорядков (45)

Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле

Раненым оказывают первую помощь после того, как автомобиль наехал на участников протестов в Шарлоттсвилле

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Двое пострадавших в ходе столкновений в Шарлоттсвилле подали иск на общую сумму в три миллиона долларов в отношении организаторов акции и водителя, совершившего наезд на протестующих, передает агентство Рейтер.

В окружной суд Шарлоттсвилля документы подали Тардинт Вашингтон и его сестра Мика. Там говорится, что они были среди пострадавших в результате наезда автомобиля на протестующих. Среди обвиняемых называются водитель автомобиля Джеймс Филдс, организатор акции "Объединенных правых" Джейсон Кесслер, а также более 20 ультраправых организаций и лидеров.

"Не было сомнения, что насилие предполагалось на этом митинге", — говорится в документах. Как отмечает агентство, Кесслер отрицал, что целью мероприятия было спровоцировать насилие.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.