Трамп пообещал ускорить инфраструктурные проекты в США

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал ускорить инфраструктурные проекты по всей стране, сократив необходимые согласования на уровне федерального правительства.

"Мы больше не позволим нашей замечательной стране рушиться от износа", — заявил Трамп, выступая перед журналистами в Нью-Йорке.

По его словам, бюрократия приводит к тому, что передовая в прошлом инфраструктура США изнашивается. "Наша страна сама себе наносит этот ущерб. Это отвратительно", — заявил Трамп.

Президент США с помощью министра транспорта Элейн Чао развернул схему высотой в человеческий рост с многочисленными разноцветными обозначениями. По его словам, это схема процесса выдачи разрешений на строительство шоссе. Трамп добавил, что сейчас крупные проекты должны получить разрешения от 9 разных государственных учреждений, которые руководствуются 29 разными законами. Чтобы получить разрешение, подрядчикам приходится переплачивать консультантам и лоббистам, пояснил Трамп. По его словам, он сам прекрасно изучил эту систему, будучи крупным девелопером в Нью-Йорке.

Трамп также продемонстрировал новую упрощенную схему, длиной примерно в полтора печатных листа. По его утверждению, новая схема позволит создать миллионы рабочих мест.

Трамп намерен подписать указ об упрощении выдачи разрешений на инфраструктурные проекты. Указом будет учрежден принцип "одного окна" при одобрении крупных проектов федеральным правительством и установлен предельный срок в 2 года для процесса рассмотрения заявок. Кроме того, федеральные органы власти должны будут отчитываться о процессе лицензирования подобных проектов.

Масштабные инвестиции в инфраструктуру с помощью государственно-частного партнерства являются одним из основных предвыборных обязательств Трампа.