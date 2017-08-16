Трамп пообещал ускорить инфраструктурные проекты в США

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал ускорить инфраструктурные проекты по всей стране, сократив необходимые согласования на уровне федерального правительства.
По его словам, бюрократия приводит к тому, что передовая в прошлом инфраструктура США изнашивается. "Наша страна сама себе наносит этот ущерб. Это отвратительно", — заявил Трамп.
Президент США с помощью министра транспорта Элейн Чао развернул схему высотой в человеческий рост с многочисленными разноцветными обозначениями. По его словам, это схема процесса выдачи разрешений на строительство шоссе. Трамп добавил, что сейчас крупные проекты должны получить разрешения от 9 разных государственных учреждений, которые руководствуются 29 разными законами. Чтобы получить разрешение, подрядчикам приходится переплачивать консультантам и лоббистам, пояснил Трамп. По его словам, он сам прекрасно изучил эту систему, будучи крупным девелопером в Нью-Йорке.
Трамп намерен подписать указ об упрощении выдачи разрешений на инфраструктурные проекты. Указом будет учрежден принцип "одного окна" при одобрении крупных проектов федеральным правительством и установлен предельный срок в 2 года для процесса рассмотрения заявок. Кроме того, федеральные органы власти должны будут отчитываться о процессе лицензирования подобных проектов.
Масштабные инвестиции в инфраструктуру с помощью государственно-частного партнерства являются одним из основных предвыборных обязательств Трампа.