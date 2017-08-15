Сладкое, но бесполезное: Россия передала Казахстану озеро

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В администрации Купинского района Новосибирской области назвали "совершенно бесполезным" переданное Казахстану озеро Сладкое.

Небольшой водоем в двадцати километрах от райцентра Купино оказался на территории Казахстана после демаркации границы. По словам главы Купинского района Владимира Шубникова, часть озера и так была на казахстанской территории и проще было просто "подвинуть эту частичку".

"У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное", — заявил Шубников новосибирскому порталу НГС.Новости.

Впрочем, озеро было популярно среди местных жителей. Как сообщил РИА Новости представитель регионального Пограничного управления ФСБ, люди часто приезжали на водоем в сезон охоты.

В ФСБ при этом отметили, что местные жители спокойно восприняли новость о передаче озера. Собеседник агентства уточнил, что демаркация границы с Казахстаном началась еще в 2005 году, однако на этом участке проводилась впервые.

"Никто из местных жителей не возмущался. Прошли сходы граждан, и всех предупредили", — добавил собеседник агентства.