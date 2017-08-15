В Испании бастующие таксисты нападают на водителей Cabify и их машины

МАДРИД, 15 авг – РИА Новости. Испанские таксисты, проводящие забастовку в городе Малага (автономное сообщество Андалусия), нападают на водителей и машины компании по перевозке пассажиров Cabify.

В Cabify сообщили об "угрозах" и оскорблениях со стороны таксистов в адрес их водителей, их забрасывали яйцами. Трое водителей подверглись "физическому нападению". У машин прокалывали шины, били зеркала и стекла, царапали кузова. Ущерб нанесен 15 автомобилям. Кроме того, 400 таксистов блокировали подъезд к городу из аэропорта.

Забастовка таксистов в Малаге началась в минувшие выходные. В связи с проходящей ярмаркой в Малаге компания Cabify отправила в город дополнительно 35 машин, что и послужило причиной начала акций протеста таксистов. В Малаге у Cabify постоянно 25 автомобилей, в городе 1430 такси.

По мнению Cabify, забастовка "вредит и сказывается на местных жителях и туристах, в особенности в период, когда люди хотят отдохнуть и развлечься на ярмарке".

В Испании таксисты регулярно устраивают забастовки против, по их мнению, "недобросовестной конкуренции" со стороны компаний Uber и Cabify.

Стоимость лицензии водителя такси обходится от 120 тысяч до 170 тысяч евро. Чтобы ее получить, водителям часто приходится брать кредит. При этом водители Uber и Cabify имеют другой тип лицензии — "автомобиля с водителем, который можно взять на прокат" (VTC). Такая лицензия обходится заметно дешевле — от 30 тысяч до 40 тысяч евро. Испанские таксисты требуют выполнения закона в части квот на машины, которые обладают лицензиями VTC. Согласно нормативам, на 30 лицензий такси должна приходиться одна лицензия VTC, однако в Испании она превышена в 11 раз. Второе требование — запретить водителям с подобными лицензиями ездить по улицам в поисках клиентов, что, по мнению таксистов, им не разрешено.

Из всех испанских городов онлайн-сервис пассажирских перевозок Uber работает лишь в Мадриде. В Барселоне его работу до сих пор не восстановили, идут переговоры между компанией и городскими властями, которым никак не удается согласовать количество лицензий. Более распространена в Испании Cabify, эта система работает также в Португалии и странах Латинской Америки.