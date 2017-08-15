Озеро в Новосибирской области после демаркации границы стало казахстанским

НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Небольшое озеро Сладкое в Купинском районе Новосибирской области после проведения демаркации границы полностью оказалось на территории Казахстана, сообщил РИА Новости во вторник представитель Пограничного управления ФСБ РФ по Новосибирской области.

Ранее на сайте администрации Купинского района появилось сообщение с заголовком "Озеро Сладкое теперь в Казахстане!", в котором сообщалось, что до проведения демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) часть озера находилось на территории России, а теперь полностью находится на территории Казахстана.

"После проведения демаркационных работ вблизи села Покровка Купинского района государственная граница была обозначена по восточному берегу озера Сладкое. Ранее эта часть водоема была на территории РФ и в период сезона охоты озеро посещали местные жители для сезонной охоты. Во избежание нарушения законодательства РФ, регламентирующего пограничный режим, мы обращаем внимание граждан на изменение в прохождении границы после демаркации", — пояснил представитель пограничного управления.

Он уточнил, что демаркация государственной границы с Казахстаном, которая началась еще в 2005 году с делимитации (определения общего положения и направления границы между сопредельными государствами), на этом участке проводилась впервые.

В сообщении районной администрации говорится, что в период сезона охоты озеро посещало большое количество любителей охоты из Новосибирской и Омской областей. В то же время в погрануправлении отметили, что местные жители восприняли новую границу спокойно.

"Никто из местных жителей не возмущался. Были проведены сходы граждан, и все были предупреждены", — добавил собеседник.