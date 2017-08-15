Казахского чиновника оштрафовали за взятку в виде коровьего навоза

АЛМА-АТА, 15 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. Суд города Атырау (административный центр Аырауской области Казахстана) оштрафовал на более чем 18,5 тысяч долларов акима (главу администрации) Аксайского сельского округа за получение взятки в виде коровьего навоза, сообщила во вторник пресс-служба областного суда.
"Однако аким, узнав, что тот являет индивидуальным предпринимателем и занимается продажей и доставкой органического удобрения от скота, потребовал у него 300 мешков навоза. И только после выполненной услуги обещал проставить подпись на документе", — говорится в сообщении пресс-службы суда.
В ходе рассмотрения дела между прокурором, подсудимым и его защитником было заключено процессуальное соглашение о признании вины.
"Приговором суда №2 города Атырау Джумахмет Доскалиев осужден к штрафу на сумму 6 202 500 тенге (18,6 тысячи долларов) с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем", — добавили в пресс-службе суда.