В СБУ подтвердили выдворение из страны журналистки ВГТРК

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины выдворила из страны журналистку ВГТРК Тамару Нерсесьян, подтвердила во вторник пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская."Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что Украина выдворила Нерсесьян со своей территории. Как сообщила сама журналистка, ей запретили въезд на Украину на три года из-за того, что она своими материалами якобы представляет угрозу безопасности и территориальной целостности этого государства.
"Выдворили ее сегодня ночью", — цитирует слова Гитлянской украинское агентство УНИАН. Других подробностей она не сообщила.
Это не первый случай высылки с Украины сотрудников российских телеканалов. СБ Украины 26 июля сообщила, что выдворила с территории страны корреспондента ВГТРК Марию Князеву.