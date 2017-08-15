В СБУ подтвердили выдворение из страны журналистки ВГТРК

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины выдворила из страны журналистку ВГТРК Тамару Нерсесьян, подтвердила во вторник пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Ранее телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что Украина выдворила Нерсесьян со своей территории. Как сообщила сама журналистка, ей запретили въезд на Украину на три года из-за того, что она своими материалами якобы представляет угрозу безопасности и территориальной целостности этого государства.

"Выдворили ее сегодня ночью", — цитирует слова Гитлянской украинское агентство УНИАН. Других подробностей она не сообщила.

Это не первый случай высылки с Украины сотрудников российских телеканалов. СБ Украины 26 июля сообщила, что выдворила с территории страны корреспондента ВГТРК Марию Князеву.

© Вести.Ru Специальный корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян © Вести.Ru Специальный корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.