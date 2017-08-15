В Латвии пожаловались на Раймонда Паулса за выступление на русском языке

РИГА, 15 авг — РИА Новости. Житель Латвии Эрик Далиба пожаловался в Центр государственного языка на выступление известного композитора Раймонда Паулса на русском языке на мероприятиях по случаю 840-летия города Лудза.

Центр государственного языка — это учреждение, которое штрафует жителей Латвии, которые не используют латышский язык в публичной сфере или недостаточно хорошо им владеют. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным почти для 40% населения страны.

"Раймонд Паулс держал торжественную речь в честь 840 юбилея Лудзы на русском языке. Мы так далеко зашли?" — написал Далиба в своем аккаунте в Twitter. Соответствующую жалобу он отправил в Центр государственного языка.

Как сообщает портал mixnews.lv , Паулс выступал на торжествах посвященных юбилею города Лудза в Латвии. Там он говорил на двух языках — латышском и русском. Большинство жителей города — русскоязычные.

Центр государственного языка пока никак не комментирует ситуацию. Сам Паулс также публично не отреагировал на жалобу.

В случае, если Паулса признают виновным в нарушении закона о государственном языке, ему грозит штраф.