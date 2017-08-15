В Латвии пожаловались на Раймонда Паулса за выступление на русском языке

РИГА, 15 авг — РИА Новости. Житель Латвии Эрик Далиба пожаловался в Центр государственного языка на выступление известного композитора Раймонда Паулса на русском языке на мероприятиях по случаю 840-летия города Лудза.
"Раймонд Паулс держал торжественную речь в честь 840 юбилея Лудзы на русском языке. Мы так далеко зашли?" — написал Далиба в своем аккаунте в Twitter. Соответствующую жалобу он отправил в Центр государственного языка.
Центр государственного языка пока никак не комментирует ситуацию. Сам Паулс также публично не отреагировал на жалобу.
В случае, если Паулса признают виновным в нарушении закона о государственном языке, ему грозит штраф.