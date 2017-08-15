Трамп заявил, что США готовы ответить на любую угрозу КНДР

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которого заявил о готовности ответить на любую угрозу КНДР в отношении США или союзников, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Белого дома.
КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.
Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.