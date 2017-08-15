Трамп заявил, что США готовы ответить на любую угрозу КНДР

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которого заявил о готовности ответить на любую угрозу КНДР в отношении США или союзников, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Белого дома.

Согласно заявлению Белого дома, США "готовы выступить защитником и ответить на любую угрозу или действия КНДР в отношении США или их союзников, Южной Кореи и Японии".

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.