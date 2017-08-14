Шойгу обсудил с командующим ливийской армией обстановку в Северной Африке

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил на встрече в Москве с командующим ливийской национальной армией Халифом Хафтаром обстановку в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Ливии, сообщает в понедельник Минобороны РФ.

"Четырнадцатого августа в Минобороны России состоялась встреча министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу с командующим Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифом Хафтаром, находящимся в Москве с рабочей поездкой. В ходе беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Ливии", — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули важность состоявшегося диалога и договорились о продолжении контактов, отметили в Минобороны.