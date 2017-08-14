Датская полиция не исключает преднамеренного затопления подлодки Nautilus

СТОКГОЛЬМ, 14 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Подлодка Nautilus датского инженера-изобретателя Петера Мадсена, подозреваемого в исчезновении шведской журналистки, могла затонуть в результате преднамеренных действий, сообщила полиция Копенгагена в понедельник после технического анализа поднятой субмарины.
Полиция также сообщила, что продолжит техническое исследование подлодки и что на анализ результатов понадобится время.
Подлодка Nautilus вышла в море в четверг около 19.00 (20.00 мск) с двумя людьми на борту — владельцем и 30-летней журналисткой из Швеции. Сообщение о не вернувшейся в порт подлодке поступило спасателям в пятницу 03.39 (04.39 мск). В 10.30 (11.30 мск) был установлен контакт с Мадсеном в подлодке, он сообщил, что возвращается в порт. Однако в 11.00 (12.00) стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине 7 метров, её хозяина спасла находившаяся поблизости яхта. Сперва изобретатель рассказал полиции, что высадил журналистку на берег в четверг в 22.30 (23.30 мск). Однако в воскресенье он изменил свои показания по поводу её высадки на берег. Полиция пока не уточняет, что именно рассказал им подозреваемый.
В пятницу вечером полиция Копенгагена сообщила, что владелец подлодки задержан и что он подозревается в причастности к возможной гибели шведской женщины. Он будет находиться под арестом до 5 сентября. Владелец субмарины отрицает какую-либо причастность к преступлению и исчезновению женщины.
В субботу полиция подняла затонувшую субмарину, которую доставили в порт Копенгагена. Тела женщины там не обнаружили.
Мадсен, 46-летний инженер и изобретатель из Дании, обладатель различных наград и дипломов. Свою UC3 Nautilus он спустил на воду в 2008 году. Подлодка 18 метров в длину, весит 33 тонны, считается одной из самых крупных любительских подлодок. Инженер построил ее с группой энтузиастов. С 2010 года подлодка начала сталкиваться с техническими проблемами — в тот год в машинном отделении взорвались батареи. В 2011 году субмарину подняли для основательного ремонта. Повторно спустили на воду 28 апреля 2017 года.
Private Submarine Sinks Off Denmark, Crew Safe https://t.co/kVWaMaa4oa pic.twitter.com/WDl1qhg6AR— The Voice of America (@VOANews) 11 августа 2017 г.