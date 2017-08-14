Датская полиция не исключает преднамеренного затопления подлодки Nautilus

СТОКГОЛЬМ, 14 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Подлодка Nautilus датского инженера-изобретателя Петера Мадсена, подозреваемого в исчезновении шведской журналистки, могла затонуть в результате преднамеренных действий, сообщила полиция Копенгагена в понедельник после технического анализа поднятой субмарины.

"Анализ подтверждает, что субмарина, по всей видимости, затонула вследствие преднамеренного действия", — говорится в сообщении для прессы.

Полиция также сообщила, что продолжит техническое исследование подлодки и что на анализ результатов понадобится время.

Подлодка Nautilus вышла в море в четверг около 19.00 (20.00 мск) с двумя людьми на борту — владельцем и 30-летней журналисткой из Швеции. Сообщение о не вернувшейся в порт подлодке поступило спасателям в пятницу 03.39 (04.39 мск). В 10.30 (11.30 мск) был установлен контакт с Мадсеном в подлодке, он сообщил, что возвращается в порт. Однако в 11.00 (12.00) стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине 7 метров, её хозяина спасла находившаяся поблизости яхта. Сперва изобретатель рассказал полиции, что высадил журналистку на берег в четверг в 22.30 (23.30 мск). Однако в воскресенье он изменил свои показания по поводу её высадки на берег. Полиция пока не уточняет, что именно рассказал им подозреваемый.

Разыскиваемую журналистку зовут Ким Валль, ей 30 лет, она родом из южной шведской провинции в Сконе, сотрудничала с изданиям Guardian, New York Times. Журналистка пишет об экологии, дипломатии, феминизме, многие годы проработала в Нью-Йорке и Пекине. Последний раз ее видели в четверг вечером на борту подлодки, о владельце которой она, по имеющимся данным, делала репортаж.

В пятницу вечером полиция Копенгагена сообщила, что владелец подлодки задержан и что он подозревается в причастности к возможной гибели шведской женщины. Он будет находиться под арестом до 5 сентября. Владелец субмарины отрицает какую-либо причастность к преступлению и исчезновению женщины.

В субботу полиция подняла затонувшую субмарину, которую доставили в порт Копенгагена. Тела женщины там не обнаружили.

Мадсен, 46-летний инженер и изобретатель из Дании, обладатель различных наград и дипломов. Свою UC3 Nautilus он спустил на воду в 2008 году. Подлодка 18 метров в длину, весит 33 тонны, считается одной из самых крупных любительских подлодок. Инженер построил ее с группой энтузиастов. С 2010 года подлодка начала сталкиваться с техническими проблемами — в тот год в машинном отделении взорвались батареи. В 2011 году субмарину подняли для основательного ремонта. Повторно спустили на воду 28 апреля 2017 года.

Private Submarine Sinks Off Denmark, Crew Safe https://t.co/kVWaMaa4oa pic.twitter.com/WDl1qhg6AR — The Voice of America (@VOANews) 11 августа 2017 г.

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