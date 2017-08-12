В Копенгагене суд арестовал подозреваемого в пропаже шведской журналистки

СТОКГОЛЬМ, 12 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Суд Копенгагена принял решение заключить под стражу до 5 сентября инженера-изобретателя Петера Мадсена, подозреваемого в исчезновении и в непреднамеренном убийстве шведской журналистки после того, как ее в последний раз видели в четверг в построенной им крупнейшей в мире любительской подлодке Nautilus.

"Владелец подлодки заключен под стражу по подозрению в непреднамеренном убийстве шведской женщины", — сообщило в субботу датское радио DR после судебного заседания, прошедшего в Копенгагене.

Разыскиваемую журналистку зовут Ким Валль, ей 30 лет, она родом из южной шведской провинции в Сконе, сотрудничала изданиям Guardian, New York Times. Журналистка пишет об экологии, дипломатии, феминизме, многие годы проработала в Нью-Йорке и Пекине.

По имеющейся в полиции информации, подлодка Nautilus вышла в море в четверг около 19.00 (20.00 мск) с двумя людьми на борту – владельцем и 30-летней женщиной – журналистом из Швеции. Сообщение о не вернувшейся в порт подлодке поступило спасателям в пятницу 03.39 (04.39 мск). В 10.30 (11.30 мск) был установлен контакт с Мадсеном в подлодке и он сообщил, что возвращается в порт. Однако в 11.00 (12.00) стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине 7 метров и ее хозяина спасла находившаяся поблизости яхта.

В пятницу вечером полиция Копенгагена сообщила, что владелец подлодки задержан по подозрению в причастности к возможной гибели шведской женщины.

В субботу полиция начала подъем затонувшей субмарины для того, чтобы доставить ее в порт Копенгагена и осмотреть. В субботу утром началось также заседание суда Копенгагена, который примет решение о заключении Мадсена под стражу. Владелец субмарины отрицает какую-либо причастность к исчезновению женщины, по его словам, он высадил ее на берег в четверг в 22.30 (23.30 мск). Тело женщины не обнаружено, поиски продолжаются. Полиция обратилась к общественности с приметами пропавшей и с просьбой отозваться встретивших ее после информации об исчезновении.

Мадсен, 46-летний инженер и изобретатель из Дании, обладатель различных наград и дипломов. Свою UC3 Nautilus он спустил на воду в 2008 году. Подлодка 18 метров в длину, весит 33 тонны, считается одной из самых крупных любительских подлодок. Инженер построил ее с группой энтузиастов. С 2010 года подлодка начала сталкиваться с техническими проблемами — в тот год в машинном отделении взорвались батареи. В 2011 году субмарину подняли для основательного ремонта. Повторно спустили на воду 28 апреля 2017 года.