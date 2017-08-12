В Копенгагене суд арестовал подозреваемого в пропаже шведской журналистки

СТОКГОЛЬМ, 12 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Суд Копенгагена принял решение заключить под стражу до 5 сентября инженера-изобретателя Петера Мадсена, подозреваемого в исчезновении и в непреднамеренном убийстве шведской журналистки после того, как ее в последний раз видели в четверг в построенной им крупнейшей в мире любительской подлодке Nautilus.
"Владелец подлодки заключен под стражу по подозрению в непреднамеренном убийстве шведской женщины", — сообщило в субботу датское радио DR после судебного заседания, прошедшего в Копенгагене.
Разыскиваемую журналистку зовут Ким Валль, ей 30 лет, она родом из южной шведской провинции в Сконе, сотрудничала изданиям Guardian, New York Times. Журналистка пишет об экологии, дипломатии, феминизме, многие годы проработала в Нью-Йорке и Пекине.
В пятницу вечером полиция Копенгагена сообщила, что владелец подлодки задержан по подозрению в причастности к возможной гибели шведской женщины.
Мадсен, 46-летний инженер и изобретатель из Дании, обладатель различных наград и дипломов. Свою UC3 Nautilus он спустил на воду в 2008 году. Подлодка 18 метров в длину, весит 33 тонны, считается одной из самых крупных любительских подлодок. Инженер построил ее с группой энтузиастов. С 2010 года подлодка начала сталкиваться с техническими проблемами — в тот год в машинном отделении взорвались батареи. В 2011 году субмарину подняли для основательного ремонта. Повторно спустили на воду 28 апреля 2017 года.