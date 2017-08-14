Посол России озвучил позицию Москвы по референдуму в Иракском Курдистане

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва выступает за территориальную целостность Ирака, призывает Багдад и правительство Курдского автономного района начать полноценный диалог с тем, чтобы обсудить все спорные темы и договориться о взаимоприемлемых принципах и формах сосуществования, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ираке Максим Максимов.

Власти автономного Иракского Курдистана ранее назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад и его основные партнеры — Тегеран и Вашингтон. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о курдском референдуме, что законные устремления курдов должны реализовываться мирно и в рамках международного права.

"Мы уже неоднократно говорили, что выступаем в поддержку суверенитета и территориальной целостности Ирака. Любые решения, которые касаются единства Ирака, должны быть следствием переговорного процесса – в данном случае между Багдадом и Эрбилем. Сегодня между двумя центрами существует ряд разногласий политического, экономического и территориального характера, которые необходимо урегулировать. Поэтому мы настоятельно призываем центральные власти, а также правительство Курдского автономного района начать полноценный диалог с тем, чтобы обсудить все спорные темы и договориться о взаимоприемлемых принципах и формах сосуществования", — сказал он.

По словам посла, "сейчас очень важно избегать любых шагов, которые могли бы привести к ослаблению Ирака, сужению его возможностей противостоять террористической угрозе".

"На мой взгляд, стоящие перед иракским народом задачи по ликвидации очагов террористов на своей территории и восстановлению страны должны оставаться объединяющей основой для всех регионов Ирака и сегментов иракского общества. При этом хотел бы отметить ту весомую роль, которую продолжают играть в борьбе с терроризмом действующие в одной связке иракская армия, полиция, народное ополчение и курдская пешмерга (ополчение — ред.)", — сказал Максимов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00.