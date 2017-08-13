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В мире

Датский инженер изменил показания по делу о пропавшей шведской журналистке

21:0613.08.2017
(обновлено: 21:08 13.08.2017)
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© REUTERS / Scanpix Denmark / Bax Lindhardt Датский инженер-изобретатель Петер Мадсен в порту Копенгагена. 11 августа 2017Датский инженер-изобретатель Петер Мадсен в порту Копенгагена. 11 августа 2017
© REUTERS / Scanpix Denmark / Bax Lindhardt

СТОКГОЛЬМ, 13 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Владеющий датской подлодкой Nautilus инженер-изобретатель Петер Мадсен, которого подозревают в исчезновении шведской журналистки, изменил свои ранее данные показания по поводу того, что высадил женщину на берег, сообщает Радио Дании DR со ссылкой на данные из полиции.

Поисковый вертолет над районом моря близ Копенгагена, где затонула частная подводная лодка Nautilus. 11 августа 2017
© AFP 2017 / Scanpix Denmark / Bax Lindhardt
Полицейские не нашли шведскую журналистку в подлодке датского изобретателя

"После этого нам дано другое объяснение. Большего я не могу сказать", — приводятся в сообщении слова одного из руководителей столичной полиции Йенса Мёллера.

Ранее изобретатель рассказал полиции, что высадил журналистку на берег в четверг в 22.30 (23.30 мск). По имеющейся в полиции информации, подлодка Nautilus вышла в море в четверг около 19.00 (20.00 мск) с двумя людьми на борту – владельцем и 30-летней журналисткой из Швеции. Сообщение о не вернувшейся в порт подлодке поступило спасателям в пятницу 03.39 (04.39 мск). В 10.30 (11.30 мск) был установлен контакт с Мадсеном в подлодке, он сообщил, что возвращается в порт. Однако в 11.00 (12.00) стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине 7 метров, ее хозяина спасла находившаяся поблизости яхта.

Инженер-изобретатель Петер Мадсен. Архивное фото
CC BY 2.0 / Joi Ito / Peter Madsen
В Копенгагене суд арестовал подозреваемого в пропаже шведской журналистки
В воскресенье полиция сообщила, что не исключает, что подлодка затонула не по техническим причинам, как пояснял ранее Мадсен, а была затоплена.

"Похоже, что совершено сознательное действие, что подлодка затонула", — сказал Мёллер без дальнейших пояснений своих слов. Полиция, по его словам, продолжает поиск журналистки, эта работа ведется как на море, так и на суше.

Разыскиваемую журналистку зовут Ким Валль, ей 30 лет, она родом из южной шведской провинции в Сконе, сотрудничала с изданиям Guardian, New York Times. Журналистка пишет об экологии, дипломатии, феминизме, многие годы проработала в Нью-Йорке и Пекине. Последний раз ее видели в четверг вечером на борту подлодки, о владельце которой она, по имеющимся данным, делала репортаж.

В пятницу вечером полиция Копенгагена сообщила, что владелец подлодки задержан и что он подозревается в причастности к возможной гибели шведской женщины. Он будет находиться под арестом до 5 сентября. Владелец субмарины отрицает какую-либо причастность к преступлению и исчезновению женщины.

Поисковый вертолет над районом моря близ Копенгагена, где затонула частная подводная лодка Nautilus. 11 августа 2017
© AFP 2017 / Scanpix Denmark / Bax Lindhardt
В Дании затонула крупнейшая в мире любительская подлодка
В субботу полиция подняла затонувшую субмарину, которую доставили в порт Копенгагена. Тела женщины там не обнаружили.

Мадсен, 46-летний инженер и изобретатель из Дании, обладатель различных наград и дипломов. Свою UC3 Nautilus он спустил на воду в 2008 году. Подлодка 18 метров в длину, весит 33 тонны, считается одной из самых крупных любительских подлодок. Инженер построил ее с группой энтузиастов. С 2010 года подлодка начала сталкиваться с техническими проблемами — в тот год в машинном отделении взорвались батареи. В 2011 году субмарину подняли для основательного ремонта. Повторно спустили на воду 28 апреля 2017 года.

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