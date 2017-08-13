МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пранкер Андрей Столяров, известный как Лексус, готов отдать на экспертизу запись телефонного разговора, в котором он разыгрывает главу МВД Грузии Георгий Мгебришвили, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Как заявил Лексус в интервью радиостанции, Мгебришвили не первый, кто пытается опровергнуть разговор, но на этот случай у пранкеров всегда есть записи.

Кроме того, Лексус готов предоставить личный номер грузинского чиновника.

Ранее интернет-портал "Страна.ua" сообщил, что пранкер позвонил Мгебришвили от имени его украинского коллеги Арсена Авакова. Лексус сообщил министру, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует приехать на Украину и устроить там международный скандал.

"… Нам нужен будет повод, чтобы он у нас не оставался, а отправился к вам. Это поручение у нас в стране согласовано на уровне первого лица", — сказал пранкер.

Мгебришвили в ответ отказался принимать Саакашвили, несмотря на то, что тот объявлен в Грузии в розыск.

"Он авантюрой только занимается и больше ничем… Лишние хлопоты", — ответил глава министр, однако пообещал уточнить этот вопрос со своим начальством.

Позднее пранкер вновь позвонил Мгебришвили, который подтвердил нежелание грузинских властей видеть Михаила Саакашвили в своей стране.

"Если этот негодяй появится у вас, пусть он лучше будет бомжом, чем он будет сидеть в Грузии в тюрьме", — сказал глава грузинского МВД.

После этого СМИ сообщили, что в пресс-службе МВД Грузии опровергло факт разговора Мгебришвили с российским пранкером. Тем не менее, экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе подтвердил "Стране.ua", что голос собеседника Лексуса принадлежит главе МВД Грузии.

"100 процентов он, и я не удивлен его (Мгебришвили — ред.) ответу", — передает "Стране.ua" слова Сакварелидзе.

Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров разыграли Михаила Саакашвили, представившись ему в телефонном разговоре заместителем главы администрации Петра Порошенко. В ходе беседы экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области выдвинул украинским властям ультиматум: либо они возвращают ему гражданство, либо им "мало не покажется".

