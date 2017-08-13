Власти Сербии пригласили Путина и Шойгу посетить страну

БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Глава минобороны Сербии Александр Вулин в ходе визита в Москву в субботу передал коллеге Сергею Шойгу и президенту России Владимиру Путину приглашения на мероприятия памяти событий Первой и Второй мировой войн.

Вулин в пятницу и субботу совершил двухдневный визит в Россию, где прошла его встреча с Шойгу. Глава сербского МО присутствовал на церемонии закрытия "Армейских международных игр-2017", в которых команда Сербии участвовала в "танковом биатлоне".

"Я передал приветствие верховного главнокомандующего и президента Александра Вучича и приглашение его коллеге Владимиру Путину вместе с нами в следующем году отмечать столетие прорыва Салоникского фронта, когда мы вместе сражались и побеждали. Также от имени верховного главнокомандующего и президента Александра Вучича я пригласил министра Шойгу присутствовать на годовщине освобождения Белграда 20 октября", — цитирует минобороны Вулина.

Министр добавил, что уверен в дальнейшем развитии "взаимовыгодного двустороннего военного сотрудничества России и Сербии", которое определяется документом о стратегическом партнерстве двух стран. При этом глава сербского оборонного ведомства в очередной раз подчеркнул, что его страна не планирует вступать "ни в НАТО, ни в ОДКБ, ни в другой военный союз".

Согласно парламентской резолюции 2007 года, Сербия придерживается нейтралитета в отношении военных союзов, однако парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.

Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее ОДКБ.