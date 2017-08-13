В Казахстане пограничники застрелили нарушителя границы из Киргизии

АСТАНА, 13 авг — РИА Новости. Казахстанские пограничники применили оружие в отношении нарушителей границы с Киргизией, смертельно ранив одного из них, сообщила пресс-служба пограничной службы КНБ республики.

"На казахстанско-кыргызском участке границы пресечено нарушение государственной границы Республики Казахстан группой неизвестных лиц, в количестве – до 15 человек. 12 августа около 20.00 во время несения службы по охране и защите государственной границы пограничным нарядом погранзаставы "Жасоркен" Таразского пограничного отряда Регионального управления "Онтустик" пограничной службы КНБ Казахстана обнаружена группа нарушителей, которые прокладывали проход в спиральном барьере, прикрывающем государственную границу Казахстана с Кыргызстаном", — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что требованиям пограничников нарушители не подчинились и "применили физическое воздействие в отношении пограничного наряда, используя подручные средства".

Пограничники получили различные травмы, говорится в сообщении, и "применили оружие в отношении нападавших (произведено два выстрела)". "В результате один из нападавших был ранен, остальные, подхватив раненого, скрылись в направлении ближайшего населенного пункта на территории Республики Казахстан. Позднее стало известно, что получивший ранение нападавший скончался", — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе проинформировали, что на участке Таразского пограничного отряда усилены пограничные наряды, переброшены дополнительные силы и средства пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

"Проинформированы представители взаимодействующих правоохранительных органов. В настоящее время проводятся поисковые и режимные мероприятия по установлению личностей нападавших", — заключили в погранслужбе.