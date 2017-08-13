Британский Uber обвинили в сокрытии нападений водителей на пассажиров

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Полиция Великобритании обвинила онлайн-сервис такси Uber в том, что компания не сообщала о нападениях сексуального характера и других преступлениях, совершенных водителями такси в отношении пассажиров, пишет газета Sunday Times.

Газета получила в свое распоряжение письмо инспектора спецподразделения столичной полиции Нила Биллани (Neil Billany), в котором он говорит о "серьезной обеспокоенности" в связи с тем, что сервис, по-видимому, "выбирает, о каких (преступлениях) сообщать". Он отмечает, что Uber сообщает полиции только об инцидентах, которые "наносят меньший ущерб ее репутации".

Как отмечает издание, Биллани обвинил Uber в том, что компания "допускает развитие ситуаций, которые затрагивают безопасность и охрану общества", скрывая от полиции преступления, совершенные водителями сервиса. Среди них называется как минимум шесть случаев насильственных действий сексуального характера в отношении пассажиров, два случая нарушения общественного порядка, одно нападение.

По данным газеты, по меньшей мере в одном из этих шести случаев Uber продолжил пользоваться услугами водителя, который позднее совершил более серьезное нападение сексуального характера на еще одну пассажирку. По словам Биллани, если бы сервис сообщил полиции о первом инциденте, то второй случай можно было бы предотвратить.

Письмо датировано 17 апреля и направлено главе отдела, занимающейся вопросами такси и частных компаний по прокату автомобилей транспортной сети Лондона Хелен Чапмен.

Uber — онлайн-сервис, позволяющий заказать частное такси через сайт или мобильное приложение. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира.