Увеличение расходов на ракетную программу Ирана закономерен, заявил Косачев

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает закономерным решение Ирана увеличить расходы на разработку ракетной программы в ответ на санкции со стороны США, отметив, что при этом ни одна из стран не освобождается от обязательств перед международным сообществом.

Ранее сообщалось, что парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США. По данным агентства IRNA, в поддержку законопроекта проголосовали 240 из 247 парламентариев.

"Парламент Ирана в ответ на американский санкционный закон практически единогласно одобрил увеличение расходов на свою ракетную программу. Закономерно. Вот так и бывает, когда одна страна — США — считает, что только ей всё можно (и нужно), а остальным — нельзя, потому что "не нужно". И беззастенчиво навязывает свою волю остальным", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, мир может быть устойчивым только на принципах равенства прав государств, при уважении их суверенитета и невмешательстве в дела других.

"Что, впрочем, не освобождает никого и от соответствующих обязательств перед международным сообществом. Это я уже про Иран", — подытожил Косачев.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года.