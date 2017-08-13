Трамп выразил соболезнования после крушения вертолета в Виргинии

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль (штат Виргиния)

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в штате Виргиния в районе города Шарлоттсвилль, где чуть ранее прошли столкновения противников и сторонников ультраправых организаций.

"Глубочайшие соболезнования семьям и родным офицеров полиции штата Виргиния, которые погибли сегодня. Вы одни из лучших представителей нашей нации", — написал Трамп в Twitter.

Deepest condolences to the families & fellow officers of the VA State Police who died today. You're all among the best this nation produces. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2017 г.

"Соболезнования семье молодой женщины, убитой сегодня, и самые лучшие пожелания всем пострадавшим в Шарлоттсвилле в Виргинии. Так печально!" — добавил он позже.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. По официальным данным, в городе в результате различных инцидентов погиб один человек и пострадали еще 34. Полицейский вертолет потерпел крушение около 17.00 в субботу (00.00 в ночь на воскресенье мск) к западу от города. Погибли два человека, на земле пострадавших не было. Причины крушения выясняются.

Полицейский вертолет потерпел крушение около 17.00 в субботу (00.00 в ночь на воскресенье мск) к западу от города. Погибли два человека, на земле пострадавших не было. Причины крушения выясняются.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".