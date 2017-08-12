Пранкер Лексус рассказал, как удалось разыграть Саакашвили

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, рассказал RT о подробностях розыгрыша экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Столяров сообщил, что он вместе с Владимиром Кузнецовым (Вованом) около полугода "втирались в доверие" к Саакашвили, действуя через окружение политика, причем тот им безоговорочно доверял.

По его словам, пранкеры "предупреждали" Саакашвили о лишении гражданства Украины. "Мы даже не предполагали, что это произойдет, но мы как будто предсказали это ему. Поэтому все его ожидания были основаны на наших предсказаниях", — заявил Столяров.

Он напомнил, что российским пранкерам удалось разыграть Саакашвили уже во второй раз — ранее они же звонили ему от имени главы МВД Украины Арсена Авакова.

"Я списываю это на его блистательные умственные способности, но это все равно было нелегко", — отметил Столяров.

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли Михаила Саакашвили, позвонив ему от имени заместителя главы администрации Петра Порошенко. В разговоре с ними бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области поставил киевским властям ультиматум: либо ему возвращают гражданство, либо им "мало не покажется".