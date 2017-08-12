Британия и США работают над дипломатическим разрешением кризиса с КНДР

ЛОНДОН, 12 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания совместно с США и партнерами в Азии работает над дипломатическим разрешением кризиса с Северной Кореей, сообщил глава британского МИД Борис Джонсон.

Министр отметил, что мировое сообщество сплотилось для того, чтобы Северная Корея прекратила свои агрессивные действия.

"Мы работаем с США и нашими партнерами в регионе, чтобы завершить этот кризис дипломатическим путем", — написал Джонсон в своем микроблоге в Twitter.

We are working with the US and our partners in the region to bring this crisis to a diplomatic end. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 августа 2017 г.

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КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".