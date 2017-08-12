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В мире

"Мало не покажется": пранкеры Вован и Лексус разыграли Саакашвили

Сюжет:
Лишение Саакашвили украинского гражданства (87)
15:0412.08.2017
(обновлено: 15:11 12.08.2017)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили встречается с гражданами Украины в Варшаве. Архивное фотоМихаил Саакашвили встречается с гражданами Украины в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области поставил властям Украины ультиматум: либо ему возвращают гражданство, либо им "мало не покажется". Об этом Михаил Саакашвили заявил в телефонном разговоре с заместителем главы администрации Петра Порошенко, хотя на самом деле он общался с российскими пранкерами.

Михаил Саакашвили в горах. 16 июля 2017
© Фото : страница Михаила Саакашвили в Facebook
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О розыгрыше, который пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, устроили экс-президенту Грузии, сообщил телеканал "Россия 24".

"Если меня пускают на Украину — это одна история. Если препятствия мне будут делать — это уже не их собачье дело, потому что я буду делать все по полной программе. Им мало не покажется! Очень мало не покажется", — заявил Саакашвили в ходе разговора.

Из его слов следует, что он уже обращался к президенту Украины в связи с лишением гражданства.

"Это он еще не знает, с кем имел дело. Я ему тут написал, кстати: ты, говорю, наверное, забыл, кто я такой?! У меня много энергии, много связей, большое имя. Все это я буду использовать для конкретных, определенных целей против этих олигархических типажей", — продолжил бывший одесский губернатор.

С пранкерами Саакашвили разговаривал из Венгрии. До этого он побывал в Литве и Польше.

Человек без гражданства

Петр Порошенко 26 июля подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Поводом для такого решения, как утверждают в Киеве, стало то, что экс-президент Грузии при получении украинского паспорта указал недостоверные сведения о себе. 

Видеотрансляция выступления Михаила Саакашвили из США в киевском офисе его политической партии. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
Партия Саакашвили готовится обеспечить ему въезд на Украину
Эти новости застали Саакашвили в США, куда он поехал навестить родственников. Сам он заявил, что собирается вернуться на Украину и оспаривать решение о лишении его гражданства в суде. Однако украинская погранслужба намерена не пускать Саакашвили в страну и изъять у него паспорт.

У Саакашвили нет также и грузинского гражданства — его он лишился еще в 2015 году, когда стал гражданином Украины. Кроме того, на родине против бывшего президента ведется сразу несколько расследований. Его обвиняют по делам об убийстве Сандро Гиргвилиани, растрате государственных средств, жестоком избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также захвате и отъеме телекомпании "Имеди". Саакашвили грозит до десяти лет тюрьмы.

Тбилиси дважды требовал  от Киева экстрадировать бывшего президента, но получал отказ. Однако теперь, как пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генпрокуратуре, новый запрос Грузии киевские власти могут удовлетворить.

Путешествие по Европе

Примерно через неделю после лишения гражданства Саакашвили прилетел в Польшу. При этом он заявил, что ни у американских, ни у польских пограничников не было претензий к его украинскому паспорту.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили заявил, что пока путешествует по Европе, но вернется на Украину
В Варшаве бывший лидер Грузии встречался с вице-спикером сейма, депутатами правящей партии "Право и справедливость", а также украинскими политиками, специально приехавшими из Киева. Кроме того, он принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания.

Саакашвили рассказал, что собирается посетить еще несколько европейских стране и также провести встречи.

Грузия через Интерпол обратилась к польской прокуратуре с запросом о местонахождении бывшего президента. В Варшаве подтвердили, что получили такой запрос и ведут "соответствующую законодательную процедуру".

Из Польши Саакашвили отправился в Литву, где в годовщину начала грузинской агрессии против Южной Осетии помитинговал у российского посольства.

На митинг, организованный членом партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Мантасом Адоменасом в знак протеста против независимости Абхазии и Южной Осетии, собрались около 50 человек, в том числе бывший председатель Верховного совета республики Витаутас Ландсбергис и несколько членов литовского парламента.

Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Денис Петров
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Выступая на митинге, Саакашвили назвал литовцев "бесстрашной нацией", поскольку именно Литва в августе 2008 года отправила в Грузию военный самолет с амуницией.

При этом журналистов прежде всего интересовал вопрос с гражданством и реакция Саакашвили на инициативу европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, который предлагал рассмотреть возможность предоставить бывшему грузинскому президенту гражданство Литвы.

Саакашвили заявил, что не будет подавать документы на литовский паспорт, поскольку намерен вернуть себе украинский. "Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться", — сказал он.

Следующим пунктом назначения Саакашвили оказалась Венгрия — 10 августа бывший президент сам сообщил в Facebook, что приехал на озеро Балатон, однако дальнейших планов пока не огласил.

Подработка для реформатора
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подработка для реформатора

Аннулированный паспорт

Украинский паспорт Саакашвили считается недействительным, но это пока не мешает ему передвигаться по Европе. 

Войцех Бальчун. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Shalom / Wojciech Balczun
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В украинской миграционной службе пояснили, что информация об аннулировании документов находится в открытом доступе, а уведомлять об этом отдельно каждую страну они не обязаны.

"Если в отношении лица принимается решение о прекращении гражданства президентом Украины, то, конечно, все документы, которые выданы гражданину, отменяются и становятся недействительными. Они доступны в сервисе на сайте Миграционной службы, то есть каждое отдельное государство не уведомляется персонально об этом", — заявила пресс-служба ведомства.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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При этом миграционная служба не может повлиять на решение другой страны, если она захочет принять гражданина с аннулированными документами, добавили в ведомстве.

Если Саакашвили все же попытается вернуться на Украину, то ему понадобится виза, сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

Он также предупредил, что попытка нелегально проникнуть на территорию страны грозит привлечением к ответственности.

"Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы, — к уголовной ответственности (и не говорите потом, не предупреждали)", — написал Енин в Facebook.

Мишико освобожденный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мишико освобожденный
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Гвоздодёр Шляпкин
Мишико опять без "покрывала"! голый принц - кому он нужен?
15:23
12.08.2017
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