Трамп и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове

ПЕКИН, 12 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове, сообщило Центральное телевидение КНР.

"Лидеры двух стран (в ходе телефонного разговора — ред.) обменялись своими взглядами по текущей ситуации на Корейском полуострове", — сообщил телеканал.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "у Китая и США есть общие интересы в сфере реализации денуклеаризации полуострова и сохранения мира и стабильности".