Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином ситуацию вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие часы намерен обсудить ситуацию вокруг КНДР с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп сообщил об этом по итогам своей встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, представителем США в ООН Никки Хейли и советником по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером.

Президент США отметил, что ситуация "очень опасная" и выразил надежду, что "ее удастся разрешить". Он также выразил надежду на мирное разрешение ситуации.

Трамп на время ремонта Белого дома отправился в отпуск в штат Нью Джерси. В пятницу президент провел ряд рабочих встреч, одной из основных тем которых стала КНДР.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.