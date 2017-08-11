Тетя вывезенного из России мальчика рассказала, как он попал в Ирак

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Тетя трехлетнего Али Магомедова, вывезенного в Ирак, Хадижад Магомедова рассказала телеканалу RT, как семья мальчика оказалась на подконтрольной ИГ* территории.
Как отметила Али, спустя несколько месяцев родители мальчика практически перестали выходить на связь, и родственникам стало понятно, что семья уехала на подконтрольную ИГ территорию. Какое-то время сестра присылала Магомедовой редкие сообщения с неизвестных номеров с заверениями в том, что с ней все в порядке, а затем все контакты оборвались. Позже мать Али связалась с родственниками и сообщила, что ее мужа уже нет в живых и она осталась с детьми одна.
"Мы просили ее каким-то способом вернуться, хотя бы чтобы границу они перешли. Думали: отсюда поедем, поможем, вытащим ее, заберем ее домой. Она нам сказала, у нее нет никаких документов ни на нее, ни на ее детей. Она не может вернуться", — объяснила Магомедова. Она также отметила, что в последний раз мать ребенка выходила на связь в январе и сказала, что находится в Мосуле.
Магомедова добавила, о судьбе еще двух ее малолетних племянников пока ничего не известно.
Ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил о создании специальной комиссии по розыску и возвращению детей, которых вывезли в Сирию или Ирак родители, завербованные террористами.
В начале августа глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в иракских приютах находится около 300 детей — граждан России и стран СНГ, которых родители вывезли в зону конфликтов на Ближнем Востоке. Позднее он опубликовал в своем Instagram видео с детьми из России, снятое в приюте в Багдаде.
* Террористическая организация, запрещенная в России.