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В мире

Тетя вывезенного из России мальчика рассказала, как он попал в Ирак

18:5611.08.2017
(обновлено: 18:59 11.08.2017)
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© Sputnik / Сара НуреддинМосул. 26 июля 2017. Архивное фотоМосул. 26 июля 2017. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Тетя трехлетнего Али Магомедова, вывезенного в Ирак, Хадижад Магомедова рассказала телеканалу RT, как семья мальчика оказалась на подконтрольной ИГ* территории.

Мосул. 26 июля 2017. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
Родственники возвращенных из Мосула российских детей связались с RT
По словам женщины, о планах родителей ребенка не знал никто из родственников. Изначально ее сестра утверждала, что отправится на заработки в Москву с мужем, которому якобы предложили в столице "хорошую работу". Однако через некоторое время выяснилось, что супруги переехали вместе с тремя детьми в Стамбул и намерены там остаться.

Как отметила Али, спустя несколько месяцев родители мальчика практически перестали выходить на связь, и родственникам стало понятно, что семья уехала на подконтрольную ИГ территорию. Какое-то время сестра присылала Магомедовой редкие сообщения с неизвестных номеров с заверениями в том, что с ней все в порядке, а затем все контакты оборвались. Позже мать Али связалась с родственниками и сообщила, что ее мужа уже нет в живых и она осталась с детьми одна.

"Мы просили ее каким-то способом вернуться, хотя бы чтобы границу они перешли. Думали: отсюда поедем, поможем, вытащим ее, заберем ее домой. Она нам сказала, у нее нет никаких документов ни на нее, ни на ее детей. Она не может вернуться", — объяснила Магомедова. Она также отметила, что в последний раз мать ребенка выходила на связь в январе и сказала, что находится в Мосуле.

Магомедова добавила, о судьбе еще двух ее малолетних племянников пока ничего не известно.

Дети бегут за грузовиком в Ираке. Архивное фото
© AP Photo / Hussein Malla
Тетя вывезенного в Ирак мальчика рассказала об общении с его матерью
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова заявила RT, что по факту вывоза детей из России родителями, попавших под влияние террористических организаций, было получено более 200 официальных обращений от граждан. При этом она уточнила, что большинство из них не обращаются за помощью к властям, поскольку боятся, что их обвинят в сотрудничестве с экстремистами.

Ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил о создании специальной комиссии по розыску и возвращению детей, которых вывезли в Сирию или Ирак родители, завербованные террористами.

В начале августа глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в иракских приютах находится около 300 детей — граждан России и стран СНГ, которых родители вывезли в зону конфликтов на Ближнем Востоке. Позднее он опубликовал в своем Instagram видео с детьми из России, снятое в приюте в Багдаде.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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