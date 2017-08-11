МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российский телеведущий и актер Леонид Якубович заявил, что не знает о существовании украинского сайта "Миротворец", который ранее внес его в свою базу, и подчеркнул, что считает Украину и ее жителей замечательными.
Ранее "Миротворец" сообщил, что включил Якубовича, известного работой в программе "Поле чудес", в свою базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" при въезде в Крым.
"Я не могу выразить никаких эмоций, потому что впервые в жизни слышу, что такой сайт и такая база существуют. У меня очень много было знакомых на Украине, я очень люблю эту страну и по молодости лет очень часто там был. Люди там замечательные!" — сказал Якубович РИА Новости.