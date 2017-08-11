МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российский телеведущий и актер Леонид Якубович заявил, что не знает о существовании украинского сайта "Миротворец", который ранее внес его в свою базу, и подчеркнул, что считает Украину и ее жителей замечательными.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Ранее "Миротворец" сообщил, что включил Якубовича, известного работой в программе "Поле чудес", в свою базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" при въезде в Крым.

"Я не могу выразить никаких эмоций, потому что впервые в жизни слышу, что такой сайт и такая база существуют. У меня очень много было знакомых на Украине, я очень люблю эту страну и по молодости лет очень часто там был. Люди там замечательные!" — сказал Якубович РИА Новости.