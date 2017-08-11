Леонид Якубович попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Российский ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович попал из-за посещения Крыма в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Как сообщается на сайте "Миротворец", Якубович попал в базу сайта из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" при въезде в Крым.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".