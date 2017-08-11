Турция выступает за политическое урегулирование кризиса между США и КНДР

АНКАРА, 11 авг — РИА Новости. Анкара не хотела бы, чтобы кризис в отношениях между США и КНДР привел к войне, и выступает за его урегулирование политическими средствами, заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы не хотим, чтобы кризис между США и Северной Кореей привел к военному конфликту, так как он затронет не только эти две страны. Мы выступаем за политическое урегулирования этого кризиса", — сказал Эрдоган журналистам.

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Сначала президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. В ответ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. На это Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

В пятницу Дональд Трамп заявил, что США полностью готовы на тот случай, если КНДР "будут действовать неразумно". При этом глава государства выразил надежду, что Ким Чен Ын "найдет другой путь".