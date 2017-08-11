HBO предложил взломавшим его хакерам $250 тысяч за найденную уязвимость

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Кабельный канал HBO предложил хакерам, требующим выкуп за украденные данные, касающиеся в том числе телесериала "Игра престолов", выплату в размере 250 тысяч долларов в качестве "премии за обнаруженные уязвимости в программном обеспечении", об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Ранее сообщалось, что взломщики опубликовали в интернете ссылку на внутренние документы канала, включая сценарий невышедшего к тому моменту эпизода "Игры престолов" и личную переписку одного из руководителей. По заявлениям злоумышленников, всего в их распоряжении оказались полтора терабайта данных от HBO. Канал подтвердил, что произошла атака, и сразу же начал расследование инцидента. Позднее стало известно, что взломавшие внутреннюю сеть телеканала хакеры похитили "тысячи внутренних документов компании". Затем хакеры выложили в сеть список с номерами телефонов, домашними адресами и адресами электронной почты всех актеров сериала.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что в своем послании генеральному директору HBO Ричарду Плеплеру злоумышленники потребовали "шестимесячную зарплату в биткоинах". Хакеры заявили, что именно такой срок ушел у них на взлом сети НВО.

Как сообщает издание, хакеры прислали газете скриншот сообщения от старшего вице-президента HBO. На скриншоте видно, что сообщение было отправлено 27 июля. Это показывает, что канал вступил в переговоры со злоумышленниками, отмечает газета. Само послание хакерам сформулировано осторожно, чтобы это выглядело как награда за обнаружение ошибок, а не выкуп.

В сообщении заявляется, что канал "с (23 июля) усиленно работает, чтобы просмотреть все материалы", которые им предоставили взломщики.

"В духе профессионального сотрудничества мы просим вас продлить конечный срок на одну неделю. В знак доброй воли с нашей стороны мы готовы передать вам 250 тысяч долларов в качестве премии за обнаруженные уязвимости, как только мы сможем создать необходимый счет и приобрести биткоины", — говорится в письме.

Издание не может подтвердить подлинность скриншота, но сообщение от хакеров было отправлено с того же аккаунта, с которого ранее приходили данные об украденных документах.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.