Хакеры выложили в сеть сценарий будущей серии "Игры престолов"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Хакеры, взломавшие ранее сеть кабельного канала HBO, опубликовали в интернете ссылку на внутренние документы канала, включая сценарий следующего эпизода "Игры престолов" и личную переписку одного из руководителей, сообщает издание Hollywood Reporter.

Хакеры, стоящие за взломом канала, прислали изданию ссылку на документы в электронном сообщении. Некоторые файлы были помечены как "Конфиденциально" и "Сценарий Игры престолов 7". Взломщики также записали видеопослание для генерального директора HBO Ричарда Плефера, в котором они требуют деньги от канала, при этом сумма не указывается. В письме хакеры заявили, что на взлом HBO у них ушло шесть месяцев.

Среди документов, ссылку на которые получило издание, также есть файлы с маркетинговыми расчетами и рекламными планами. Еще одна папка содержит информацию о кастингах "Игры престолов", а также подробное содержание эпизода, выход которого запланирован на 13 августа. Газета не располагает информацией, отправляли ли злоумышленники ссылку на файлы на фан-сайты сериала или в другие издания.

На прошлой неделе хакеры взломали внутреннюю сеть кабельного канала НВО и похитили сценарий эпизода популярного сериала "Игра престолов" с официальной датой выхода 6 августа и позже выложили его в сеть. По заявлениям злоумышленников, всего в их распоряжении оказались полтора терабайта данных от HBO. Канал подтвердил, что произошла атака, и сразу же начал расследование инцидента. Позднее стало известно, что взломавшие внутреннюю сеть телеканала хакеры похитили "тысячи внутренних документов компании".

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.