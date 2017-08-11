Резиденцию президента Филиппин эвакуировали из-за землетрясения

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Резиденция президента Филиппин Родриго Дутерте была эвакуирована из-за землетрясения, произошедшего в пятницу у филиппинского острова Лусон, сообщает агентство BNO News.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у филиппинского острова Лусон. Толчки были зафиксированы в пятницу в 05.28 по времени UTC (8.28 мск). Эпицентр располагался 8,1 км к северо-западу от населенного пункта Балаян. Очаг землетрясения залегал на глубине 168,2 километра.
По данным агентства Рейтер, подземные толчки ощущались в столице страны Маниле. Сообщалось об эвакуации в школах и офисных помещениях.
Эвакуация прошла также в здании министерства иностранных дел, в Верховном суде, филиппинском отделении Красного Креста и университете Батангас.
О том, находился ли Дутерте в резиденции в момент эвакуации, не сообщается.
Presidential palace, university, and other locations evacuated after strong earthquake southwest of Manila https://t.co/rPQVLhC3ex pic.twitter.com/7IAoXTjA8S— BNO News (@BNONews) 11 августа 2017 г.