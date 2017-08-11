Резиденцию президента Филиппин эвакуировали из-за землетрясения

Школьники во время эвакуации после землетрясения на Филиппинах. 11 августа 2017

Школьники во время эвакуации после землетрясения на Филиппинах. 11 августа 2017

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Резиденция президента Филиппин Родриго Дутерте была эвакуирована из-за землетрясения, произошедшего в пятницу у филиппинского острова Лусон, сообщает агентство BNO News.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у филиппинского острова Лусон. Толчки были зафиксированы в пятницу в 05.28 по времени UTC (8.28 мск). Эпицентр располагался 8,1 км к северо-западу от населенного пункта Балаян. Очаг землетрясения залегал на глубине 168,2 километра.

По данным агентства Рейтер, подземные толчки ощущались в столице страны Маниле. Сообщалось об эвакуации в школах и офисных помещениях.

Эвакуация прошла также в здании министерства иностранных дел, в Верховном суде, филиппинском отделении Красного Креста и университете Батангас.

О том, находился ли Дутерте в резиденции в момент эвакуации, не сообщается.