У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,2

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у филиппинского острова Лусон, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 05.28 по времени UTC (8.28 мск). Эпицентр подземных толчков располагался 8,1 км к северо-западу от населенного пункта Балаян. Очаг землетрясения залегал на глубине 168,2 километра.

Агентство Рейтер со ссылкой на сейсмологов передавало, что магнитуда землетрясения составила 6,6. По его данным, подземные толчки ощущались в столице страны Маниле. Здания в городе сотрясались, местные власти провели эвакуацию в школах и офисных помещениях.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.